Эксперт рассказал о преимуществах кроссовера Volvo XC60 с пробегом

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Volvo XC60 с пробегом

Каким видят идеальный автомобиль российские водители?

Естественно, это проходимый кроссовер с надежными агрегатами и достойным оснащением. И, желательно, от проверенного японского или европейского бренда. Новые экземпляры с данными параметрами будут стоить слишком дорого.

Спасает вторичный рынок, на котором представлено достаточно много хороших автомобилей. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выявил несколько отличных вариантов с классическим гидроавтоматом и полным приводом. Один из них – Volvo XC60.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: