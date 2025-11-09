Юрист назвал условия для лишения прав за пьяную езду на электросамокате
Водителя электросамоката мощностью до 0,25 кВт можно будет лишить прав за нетрезвое вождение лишь при наличии таких удостоверений, которые пока не предусмотрены, и после установления факта опьянения в результате экспертизы.
Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
"Первое - алкогольное опьянение должно быть доказано <...> в результате экспертизы. Второе - водитель самоката должен иметь водительское удостоверение на право управления им. Но сегодня никто из водителей электросамокатов подобных удостоверений не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких случаях может быть законным лишение прав за езду на электросамокатах в нетрезвом виде.
Ольшанский подчеркнул, что если водитель электросамоката имеет удостоверение на право управления мотоциклом или легковым автомобилем, то он его предъявлять не должен.
"Поэтому вопрос надо дорабатывать", - отметил он.
В настоящее время электросамокаты не относятся к механическим видам транспорта, они являются средствами индивидуальной мобильности, которые не требуют получения водительских прав и оформления страховки.
За езду на электросамокате в состоянии опьянения предусматривается ответственность по ч. 3. ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения), которая предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. При этом Верховный суд РФ постановил, что можно лишить водительских прав за управление в нетрезвом виде электросамокатом, мощность которого превышает 0,25 кВт. Такие электросамокаты приравниваются к мопедам, для управления которыми требуются права категории "М". Нетрезвое вождение таких устройств влечет за собой те же санкции, что и для автомобилистов, включая лишение водительского удостоверения всех категорий.