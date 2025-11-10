Радость или разочарование: тест кроссовера Dongfeng Mage

Минувшим летом один из крупнейших автопроизводителей Поднебесной, продажи которого на домашнем рынке исчисляются миллионами экземпляров в год, представил в России два новых кроссовера. Один из них, футуристичный Mage, оказался в распоряжении Quto.ru, а редакция во время теста пыталась определить, есть ли у модели потенциал, и чем она отличается от других китайских паркетников.

© Quto.ru

Вычурный

Китайцы славятся своими экспериментами со внешностью автомобилей, и эта машина — наглядное тому подтверждение. Множество сложных линий, изгибов, хищный прищур узкой головной оптики, рисунок которой продолжается на решётке радиатора, даже выдвижные дверные ручки на передних и задних дверях находятся на разном уровне.

Экстерьер получится действительно ярким и запоминающимся, но иной раз кажется, что дизайнеры немного перестарались. С другой стороны, профиль машины выглядит подтянутым и стремительным, а броская внешность способна привлечь любителей необычного.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Салон

Внутреннее оформление кроссовера оказалось не таким футуристичным, как внешнее, но несколько интересных «фишек» тут есть. Например, геометрический рисунок, вытянутый на всю ширину передней панели и продолжающийся на дверях, приятные тактильно материалы, «хрустальный» селектор трансмиссии.

Интерьеру можно было бы поставить твёрдую «пятёрку», если бы не один жирный минус: отделка центрального тоннеля. Дело в том, что это место не только само по себе самое маркое во всём салоне, но и единственное, где есть самый непрактичный из всех вариантов отделки чёрный глянец. Небольшие вставки есть на руле, но во что их моментально превращает пыль и отпечатки пальцев, заметно не так сильно.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Dongfeng открывает продажи недорогого кроссовера Mage

Кресла — неплохие, с развитой боковой поддержкой и в меру упругие, но подушки коротковаты для высоких водителей. Переднему пассажиру предложена выдвижная оттоманка, но фактически это только красивая строчка в описании, а пользоваться ей смогут только люди небольшого роста, иначе она больно упирается в мышцы на ногах.

Сидящим сзади «достанется» не только короткая подушка, но также сам по себе очень низкий диван, из-за чего создаётся впечатление, что сидишь на полу, а колени находятся где-то на уровне груди. Зато над головой места с запасом.

Агрегаты

Обе представленные летом новинки Dongfeng оснащаются 1,5-литровым наддувным мотором на 197 сил и 305 Нм крутящего момента, работающие в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Но если на большом и тяжёлом Huge его явно не хватает, то на более компактном Mage — в самый раз, хотя динамикой он и не поражает.

© Dongfeng

© Dongfeng

На старте немного напрягает свойственная едва ли не половине китайских машин задумчивость, но потом паркетник начинает достаточно прилично набирать скорость, а «коробка» переключается плавно и без рывков. В целом, мотора хватает на базовый минимум: не быть «овощем» в городе и уверенно выходить на обгон на трассе.

Подвеска оказалась жестковатой, при наезде на дорожные дефекты сидящие в салоне получают ощутимый «пинок». Но, судя по управляемости, инженеры сознательно пожертвовали частью комфорта чтобы сделать рулёжку более азартной, а водителю позволить проходить повороты чуть быстрее. Тем более что вибрации и небольшие кочки практически незаметны. Если чего и хочется добавить во время езды, так это шумоизоляции.

Мёд и дёготь

Доминирующее место в салоне занимает 13,2-дюймовый планшет медиасистемы. Называется он красиво — Galaxy, хотя функционал достаточно скромный, на солнце он сильно бликует, да и отклик скоростью, прямо скажем, не поражает. Зато поражает странными эффектами, от которых иконки выглядят слегка размытыми, а ещё — очень халтурной русификацией, с непонятными переносами и сокращениями. Например, здесь есть «Автомат.разблок.рядом с авто», «Сист.Нар.Круг. Обз», «Сопров.меня до дома» и «Время свечения при смене полосы движения».

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Ещё один серьёзный «косяк» — это отсутствие Android Auto. Вместо него здесь (справедливости ради, как и в ряде других китайских машин) установлен криво работающий CarbitLink.

Как и у других «технологичных» китайцев, здесь почти нет традиционных кнопок. Так что в любой ситуации нужно отвлекаться от дороги и лезть в меню мультимедиа: изменить настройки климата можно только через тачскрин, включить подогрев сиденья и даже отрегулировать боковые зеркала можно только таким образом.

Цены

Диапазон цен на Dongfeng Mage в России варьируется от 2 850 000 до 2 950 000 рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер с вычурным и заметным дизайном, классной подвеской и вменяемым двигателем. А ещё — с неприличным количеством косяков в медиасистеме и центральным тоннелем, который, с большой долей вероятности, достаточно быстро потеряет весь внешний вид и покроется царапинами.

© Dongfeng

Планы по продажам на российском рынке производитель не озвучивает, но в лидеры по продажам за несколько месяцев присутствия в нашей стране модель пробиться не смогла. Не исключено, что это потому, что в линейке конкурентов есть автомобили с более качественной адаптацией, но за соразмерную стоимость.