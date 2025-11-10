Радость или разочарование: тест кроссовера Dongfeng Mage
Минувшим летом один из крупнейших автопроизводителей Поднебесной, продажи которого на домашнем рынке исчисляются миллионами экземпляров в год, представил в России два новых кроссовера. Один из них, футуристичный Mage, оказался в распоряжении Quto.ru, а редакция во время теста пыталась определить, есть ли у модели потенциал, и чем она отличается от других китайских паркетников.
Вычурный
Китайцы славятся своими экспериментами со внешностью автомобилей, и эта машина — наглядное тому подтверждение. Множество сложных линий, изгибов, хищный прищур узкой головной оптики, рисунок которой продолжается на решётке радиатора, даже выдвижные дверные ручки на передних и задних дверях находятся на разном уровне.
Экстерьер получится действительно ярким и запоминающимся, но иной раз кажется, что дизайнеры немного перестарались. С другой стороны, профиль машины выглядит подтянутым и стремительным, а броская внешность способна привлечь любителей необычного.
Салон
Внутреннее оформление кроссовера оказалось не таким футуристичным, как внешнее, но несколько интересных «фишек» тут есть. Например, геометрический рисунок, вытянутый на всю ширину передней панели и продолжающийся на дверях, приятные тактильно материалы, «хрустальный» селектор трансмиссии.
Интерьеру можно было бы поставить твёрдую «пятёрку», если бы не один жирный минус: отделка центрального тоннеля. Дело в том, что это место не только само по себе самое маркое во всём салоне, но и единственное, где есть самый непрактичный из всех вариантов отделки чёрный глянец. Небольшие вставки есть на руле, но во что их моментально превращает пыль и отпечатки пальцев, заметно не так сильно.
Кресла — неплохие, с развитой боковой поддержкой и в меру упругие, но подушки коротковаты для высоких водителей. Переднему пассажиру предложена выдвижная оттоманка, но фактически это только красивая строчка в описании, а пользоваться ей смогут только люди небольшого роста, иначе она больно упирается в мышцы на ногах.
Сидящим сзади «достанется» не только короткая подушка, но также сам по себе очень низкий диван, из-за чего создаётся впечатление, что сидишь на полу, а колени находятся где-то на уровне груди. Зато над головой места с запасом.
Агрегаты
Обе представленные летом новинки Dongfeng оснащаются 1,5-литровым наддувным мотором на 197 сил и 305 Нм крутящего момента, работающие в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Но если на большом и тяжёлом Huge его явно не хватает, то на более компактном Mage — в самый раз, хотя динамикой он и не поражает.
На старте немного напрягает свойственная едва ли не половине китайских машин задумчивость, но потом паркетник начинает достаточно прилично набирать скорость, а «коробка» переключается плавно и без рывков. В целом, мотора хватает на базовый минимум: не быть «овощем» в городе и уверенно выходить на обгон на трассе.
Подвеска оказалась жестковатой, при наезде на дорожные дефекты сидящие в салоне получают ощутимый «пинок». Но, судя по управляемости, инженеры сознательно пожертвовали частью комфорта чтобы сделать рулёжку более азартной, а водителю позволить проходить повороты чуть быстрее. Тем более что вибрации и небольшие кочки практически незаметны. Если чего и хочется добавить во время езды, так это шумоизоляции.
Мёд и дёготь
Доминирующее место в салоне занимает 13,2-дюймовый планшет медиасистемы. Называется он красиво — Galaxy, хотя функционал достаточно скромный, на солнце он сильно бликует, да и отклик скоростью, прямо скажем, не поражает. Зато поражает странными эффектами, от которых иконки выглядят слегка размытыми, а ещё — очень халтурной русификацией, с непонятными переносами и сокращениями. Например, здесь есть «Автомат.разблок.рядом с авто», «Сист.Нар.Круг. Обз», «Сопров.меня до дома» и «Время свечения при смене полосы движения».
Ещё один серьёзный «косяк» — это отсутствие Android Auto. Вместо него здесь (справедливости ради, как и в ряде других китайских машин) установлен криво работающий CarbitLink.
Как и у других «технологичных» китайцев, здесь почти нет традиционных кнопок. Так что в любой ситуации нужно отвлекаться от дороги и лезть в меню мультимедиа: изменить настройки климата можно только через тачскрин, включить подогрев сиденья и даже отрегулировать боковые зеркала можно только таким образом.
Цены
Диапазон цен на Dongfeng Mage в России варьируется от 2 850 000 до 2 950 000 рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер с вычурным и заметным дизайном, классной подвеской и вменяемым двигателем. А ещё — с неприличным количеством косяков в медиасистеме и центральным тоннелем, который, с большой долей вероятности, достаточно быстро потеряет весь внешний вид и покроется царапинами.
Планы по продажам на российском рынке производитель не озвучивает, но в лидеры по продажам за несколько месяцев присутствия в нашей стране модель пробиться не смогла. Не исключено, что это потому, что в линейке конкурентов есть автомобили с более качественной адаптацией, но за соразмерную стоимость.