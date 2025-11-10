Автомобиль заглох в дороге: что проверить первым делом

Длительные поездки на автомобиле могут быть приятными, но иногда случаются непредвиденные ситуации, например, внезапная поломка. Особенно пугает неопытных водителей внезапно заглохший автомобиль. Однако, не стоит паниковать – во многих случаях причину можно устранить самостоятельно, и даже не понадобится помощь автосервиса.

Порядок действий в дороге

1. Обеспечьте безопасность: Если автомобиль не заводится, аккуратно оттолкните его на обочину. Выйдите из салона, придерживая руль и дверь, и доберитесь до правой обочины. Переведите коробку передач в нейтральное положение.

2. Предупредите других водителей: Установите знак аварийной остановки позади автомобиля и включите аварийный сигнал. Обязательно наденьте светоотражающий жилет.

3. Сохраняйте спокойствие: В большинстве случаев проезжающие водители готовы предложить помощь. Если самостоятельно справиться не удается, всегда можно вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины поломок

Часто причина остановки автомобиля оказывается банальной и легко устранимой: