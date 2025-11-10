Что в китайских авто выходит из строя быстрее всего

Оценивать все китайские автомобили одинаково нельзя: в зависимости от бренда, класса и даже конкретной модификации у одних и тех же моделей заметно отличаются как конструкция, так и качество, и ресурс комплектующих. Это подтверждает опыт сервисных специалистов: даже внутри одной модели, но разных месяцев выпуска можно встретить разную комплектацию узлов, в том числе важных силовых агрегатов и элементов подвески. Такая ситуация существенно влияет на характер и частоту поломок, часто именно из-за быстрой смены поставщиков и модификаций компоненты отличаются уже в течение одного календарного года. Об этом "Российской газете" рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

Особенности китайского автопрома

Можно выделить некоторые общие слабые места современных китайских авто. Например, довольно часто на автосервисы обращаются с вопросами по различным электронным и умным системам: датчикам, мультимедийным блокам, автоматическому открытию люков и окон. Они нередко выходят из строя или некорректно работают, особенно в зимний период и при серьезных отрицательных температурах. Однако не только китайские бренды страдают этой болезнью, проблему можно отнести и ко многим другим современным авто.

Следующая частая проблема - лакокрасочное покрытие и быстрая коррозия. У некоторых моделей кузов быстро покрывается коррозией и сколами даже при незначительном пробеге. Проблема может заметно отличаться в пределах одной серии - все из-за разницы в исполнении и качестве металла.

Случаются обращения по системе полного привода и трансмиссии. Сталкивались с ситуацией, когда на одной и той же модели, но разных годов или даже месяцев производства стоят разные муфты или виды коробок передач. Иногда программное обеспечение не адаптировано под новый узел, что ведет к неправильной работе или отказу функции.

Кроме того, детали подвески (рычаги, стабилизаторы, амортизаторы) могут меняться от партии к партии, что сказывается на их ресурсе. Где-то он больше, где-то меньше. С учетом особенностей эксплуатации автомобилей в России и наших дорог, подвеска может быстро давать о себе знать.

Сравнение с другими марками

В сравнении с японскими, корейскими и европейскими брендами китайские автомобили не всегда и не все, но могут требовать более частого обслуживания отдельных компонентов. При этом стоимость запчастей зачастую бывает ниже. По надежности моторов и коробок, а также общей безопасности (по итогам тестов) новые китайские автомобили быстро подтягиваются к среднерыночным стандартам.

Как правильно обслуживать китайские авто

Отдельно хочется порекомендовать владельцам новых китайских авто проверить смазку направляющих тормозных суппортов, чтобы избежать подклинивания и неравномерного износа. После обкатки сменить все технические жидкости. Внимательно следить за обновлениями программного обеспечения, особенно если речь идет о сложных трансмиссиях и системах полного привода.

Придется готовиться к возможным трудностям при подборе запчастей. Даже у одного и того же авто разного года или месяца выпуска могут стоять расходники и узлы различного происхождения и качества.

Внимательное отношение, регулярное ТО и быстрая реакция на выявленные неполадки позволяют избежать большинства проблем.