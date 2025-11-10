Чем грозит длительный прогрев мотора

Оптимальное время прогрева двигателя зимой составляет всего несколько минут - к такому выводу пришли эксперты портала "АвтоВзгляд".

Как поясняет мастер техцентра "Автопилот" Алексей Давыденков, двигатель следует запускать и дождаться, пока обороты снизятся до стабильных. После этого можно начинать движение, избегая резких ускорений и повышенных оборотов в первые километры пути. Такой режим позволяет мотору прогреться под нагрузкой, не создавая чрезмерного износа.

Специалист предупреждает, что длительный прогрев на месте приносит больше вреда, чем пользы. При работе без нагрузки топливо сгорает не полностью, смывает масляную пленку со стенок цилиндров и попадает в поддон, ухудшая свойства масла и ускоряя образование нагара. В итоге двигатель изнашивается быстрее, а расход топлива растет.

Современные моторы, особенно турбированные и с алюминиевыми блоками, менее эффективны при прогреве на холостом ходу. Из-за высокого КПД они выделяют меньше тепла и дольше выходят на рабочую температуру. При этом холодный катализатор повышает уровень выбросов, а недогоревшее топливо ускоряет его загрязнение.

Чтобы снизить нагрузку при холодном запуске, рекомендуется использовать маловязкие масла с индексом 0W или 5W - при условии, что это разрешено производителем. Они быстрее прокачиваются по системе и защищают двигатель от износа.

Главный принцип зимней эксплуатации, подчеркивает эксперт, это умеренность. Несколько минут ожидания и спокойное движение помогут продлить срок службы мотора и избежать лишних расходов на ремонт.