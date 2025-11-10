Водителей предупредили о скрытых платежах в шиномонтаже

Стали известны законные схемы вытягивания денег в шиномонтажах. Автомобилистам со всех сторон напоминают о необходимости менять покрышки. В нынешнем году стоимость этой услуги в мастерских немного увеличилась, однако рост цен остался в общих рамках инфляции. Но беспокойство водителей вызывает не это, а участившиеся случаи применения хитрых способов «развести» клиента на дополнительные траты. В некоторых случаях они могут доходить до 2 тысяч рублей и больше.

© Quto.ru

Например, замена шин с перебортовкой всех колёс для автомобиля с размером дисков 17 или 18 дюймов в Москве обойдётся примерно в 3 тысячи рублей. Чтобы уложиться именно в эту сумму, нужно знать несколько правил, которыми поделился журналист «МК», заплативший за эту услугу дороже — 4 600 рублей. Он решил разобраться, в чём же подвох.

Первый этап, на котором можно «попасться» — согласование цены. Автомобилисту обязаны назвать точную итоговую цифру до начала работ, и, если она устраивает, именно столько в конечном счёте нужно оплатить. Но тех, кто сразу не поинтересовался полной стоимостью, начинают постепенно «раскручивать».

Как пояснили сотрудники шиномонтажа, основным критерием ценообразования является диаметр колёс — чем он больше, тем дороже обойдётся услуга. Далее обычно следует вопрос о наличии в колёсах датчиков контроля давления — за работу с ними также предусмотрена отдельная наценка. И, наконец, кроссоверы и внедорожники обслуживаются по повышенному тарифу, а ведь сегодня большинство новых автомобилей относятся именно к этому классу.

По этой причине владельцы, недавно сменившие автомобиль, часто бывают крайне удивлены новыми ценами. Если раньше у них был, допустим, компактный хэтчбек с 15-дюймовыми колёсами без каких-либо датчиков, а теперь — кроссовер на 17-дюймовых дисках с системой мониторинга, то итоговая сумма за шиномонтаж может оказаться выше в два раза.

Ещё один способ заработать — указание клиенту на мнимые неисправности. Во время демонтажа покрышки мастер может показать на ниппель и сообщить, что деталь вот-вот выйдет из строя, её пора менять, да и выглядит она ненадёжно. Иногда это выглядит крайне странно, особенно если она была установлена на заводе-изготовителе. Но зато замена всех вентилей на четырёх колёсах может обойтись в дополнительную тысячу рублей.

Кроме того, с водителя могут взять надбавку за нанесение на обод диска специального герметика. Мастера аргументируют это микронеровностями поверхности диска, которые могут привести к медленному спусканию воздуха, и предложат обработать его для уверенности. Стоимость этой «договорной» услуги также может составить около тысячи рублей.

Но есть автомобилисты, которые экономят на шиномонтаже. Они выбирают мастерскую не по принципу близости к дому, а ориентируясь на специальные промокоды, купоны и сезонные акции. Один из автолюбителей признался, что таким образом ему удаётся сэкономить за смену покрышек на трёх семейных машинах до 7 тысяч рублей. Такие выгодные акции, как правило, предлагают сетевые шиномонтажные центры.