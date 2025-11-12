Названы самые популярные китайские машины с пробегом

Раскрыто, какие подержанные китайские машины покупают россияне. За последние несколько лет на российском рынке вырос спрос на автомобили из КНР, в том числе на модели с пробегом. Эксперты Автокод Профи проанализировали объявления на своей площадке и пришли к выводу, что, несмотря на широкий модельный ряд, наибольшим спросом у покупателей пользуются три бренда. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

Так, в 2025 году самыми популярными китайскими марками оказались Chery, Geely, Haval, Changan и Jetour.

«Chery укрепляет позиции на вторичном российском авторынке, опережая всех конкурентов. Больше трети всех проданных китайских автомобилей в стране – этой марки», — отметили эксперты компании.

Среди наиболее востребованных моделей марки значатся Tiggo T11 (на него пришлось 22,4% всех проданных подержанных Chery), а также Amulet (9,9%), Tiggo 7 Pro Max (8,3%), Tiggo 7 Pro (7,2%), Tiggo 4 Pro (5%).

На второй строчке разместился Geely, а покупатели чаще обращают внимание на Monjaro (18,8%), Coolray (15,9%), Emgrand (14,5%), MK (10,1%) и MK Cross (7,9%).

Среди моделей Haval популярностью пользуются Jolion — на доступный кроссовер приходится каждая третья сделка (33,2%), F7 (19,3%), F7x (15,2%), Dargo (8,3%) и M6 (7,7%).

Что касается линейки Changan, то россияне останавливают свой выбор на Uni-K (15,4%), Uni-T (13,1%), CS55 Plus и Uni-V (по 11,4%), а также CS35 Plus (9,6%). Эксперты отмечают, что драйвером спроса является яркая внешность машин семейства Uni, на которую обращает внимание молодёжь.

Замыкает пятёрку самых популярных марок на вторичном рынке Jetour, а быстрее других продаются модели Dashing (39,1%), T2 (24,4%), X70 Plus (22,2%), X90 Plus (8,0%), X70 (3,1%).

Что касается непосредственно моделей, то самым высоким спросом среди иномарок с пробегом пользовались Chery Tiggo T11, Geely Monjaro, Coolray и Emgrand EC7, а также Haval Jolion.