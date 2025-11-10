В каких случаях можно покупать автомобиль после ДТП

Эксперт Крылов: аварийная история автомобиля не всегда «рэдфлаг». Покупателю стоит насторожиться, только если рассматриваемый вариант получил серьёзные повреждения: например, изменилась геометрия кузова, пострадала крыша, были замяты стойки, лонжероны и другие силовые элементы. Об этом редакции Quto рассказал Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека».

© Quto.ru

По данным, которые приводит Автотеки, около 20% автомобилей до 3 лет становятся участниками ДТП разной степени серьёзности. При этом наличие незначительных косметических повреждений можно считать нормой.

Но важно оценить, чтобы ремонт проводился качественно: недобросовестная подготовка детали перед покраской может стать причиной коррозии, а из-за неравномерных зазоров краска со временем сотрётся, также породив ржавчину.

Явный маркер того, когда стоит вдумчиво принимать решение, – сработавшие подушки, шторки и преднатяжители, что является показателем достаточно серьёзного ДТП. Притом вместо средств защиты могут быть установлены муляжи.

Кстати, большинство подержанных «китайцев» не имеют аварийного прошлого: шансы купить Geely, Haval или Changаn без ДТП составляют «семь из десяти».