Автоэксперт назвал эффективную замену щетке от снега

Евгений Балабас, эксперт автомобильного портала, рассказал «Общественной службе новостей» (ОСН) об аксессуарах для транспортных средств. Он выделил компактные воздуходувы, которые являются заменой щётке от снега.

© N24.ru

По его словам, компактные воздуходувы с бесщеточными двигателями стали эффективной альтернативой традиционной щётке от снега. Устройства позволяют быстро очистить автомобиль.

— Можно выйти с утра к заснеженному автомобилю и с помощью такого устройства реально его продуть. Как минимум стекла и область дворников будут действительно чистыми. Обычные 12-вольтовые воздуходувки с коллекторными моторами просто бесполезны. А с бесщёточными двигателями они очень эффективны: и толстый слой снега сдувают, и слой снега с легкой корочкой убирают, — отметил автоэксперт.

Балабас также подчеркнул, что на рынке представлено множество воздуходувок, но не все из них имеют бесщеточные моторы. Поэтому при выборе стоит обращать внимание на отзывы и цену. Такие устройства обычно стоят дороже, но их эффективность оправдывает затраты.

.