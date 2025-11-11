Эксперт оценил идею смешивать бензин со спиртом

Бензиновые двигатели автомобилей не смогут полноценно работать на топливе с увеличенной долей спирта. Об этом сообщил автоэксперт Максим Егоров.

© Вечерняя Москва

Водители активно обсуждают идею, согласно которой будет разрешено добавлять в бензин АИ-92 до десяти процентов этанола. Для этого предполагается обнулить акциз на денатурированный этиловый продукт.

Эта инициатива вошла в пакет поправок ко второму чтению проекта бюджета на следующий год, рассматриваемого депутатами Госдумы. Предполагается, что эти меры позволят увеличить количество топлива на отечественном рынке.

— Мы же понимаем, что моторы автомобилей работают на сбалансированной смеси бензина, дизеля и прочего. В данном случае мы говорим про бензин: изменение его структуры и формулы, конечно, так или иначе повлечет за собой последствия. Мотор может хорошо работать только на топливе, на которое он рассчитан. Все видоизменения — добавление спирта, переход на полноценный газ — чреваты последствиями, — сказал Егоров в беседе с РИАМО.

На фоне роста цен на нефть и дефицита топлива в России участились случаи продажи некачественного бензина. Эксперты Пермского политеха рассказали, как определить разбавленный бензин. Чем чревато использование такого топлива для автомобиля, разбиралась «Вечерняя Москва».