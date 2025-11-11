Почему китайские автобренды покидают Россию

Российский авторынок столкнулся с переломным моментом: растущий утильсбор и активная локализация производства переориентируют спрос с китайского импорта на автомобили российской и белорусской сборки. На фоне этого тренда доля китайских брендов впервые за пять лет демонстрирует устойчивое снижение, уступая место новым игрокам – Tenet и Belgee.

Статистика падения

Статистика «Автостата» подтверждает смену тенденции: за десять месяцев 2025 года продажи китайских марок упали на 27 % – до 570 тысяч единиц. Это снижение оказалось значительно глубже общего сокращения рынка (19,9 %), что отбросило долю китайских производителей с пиковых значений до 54 %.

Нынешнее снижение контрастирует с динамикой предыдущих лет. Активная экспансия китайских автопроизводителей началась в 2021 году, когда их доля не превышала 7 %. После ухода западных марок в 2022 году она подскочила до 20 %, а в 2023 году достигла 51 %. В отдельные месяцы 2024 года показатель превышал 70 % от всех продаж новых автомобилей в стране.

Среди лидеров рынка положительную динамику сохранил только Haval, увеличивший свою долю с 12 % до 12,8 %. Остальные крупнейшие китайские бренды показали снижение: Geely потеряла 2,5 % рынка, Changan – 1,72 %, Chery – 1,17 %, а Omoda – 0,8 %.

Эксперты о причинах и перспективах

«На российском авторынке происходит активное замещение китайских моделей аналогами, собранными в России и Белоруссии. Сейчас в автосалоне рядом стоят и Chery, которых еще много, и Tenеt T4, T7 и T8. Поскольку новых завозов Chery нет, по мере того, как эти машины распродадут, доля китайского бренда еще больше уменьшится, а доля и продажи российской марки, соответственно, вырастут», – рассказал «Известиям» автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается в связке Geely и Belgee – разница заключается в том, что белорусский бренд выпускает автомобили на базе предыдущего поколения моделей Geely.

По его словам, ежегодная индексация утилизационного сбора, решение о которой приняли прошлой осенью, постепенно снижает рентабельность импорта машин, одновременно повышая экономическую целесообразность локализации производства внутри страны.

Как отметил представитель японской экспортной компании HSS в России Никита Колесников, рост долей новых игроков – Belgee и Tenet – подтверждает эффективность программ импортозамещения и локализации. Эксперт добавил, что планомерное повышение утилизационного сбора становится ключевым системным фактором, который будет определять развитие всего автомобильного рынка в перспективе.

«Это будет способствовать ускоренной локализации и укреплению позиций отечественных производителей», – приводит его слова «Известия».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2025 году российский автопром переживает глубокую структурную перестройку. В базовом сценарии на 2026 год прогнозируется рост продаж новых автомобилей на уровне 5–7 % – примерно до 1,3 млн штук.