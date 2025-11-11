Как увеличить срок жизни зимних шин

Зимние шины - продукт технически сложный и чувствительный к условиям эксплуатации. Однако при правильном подходе к эксплуатации срок службы зимнего комплекта можно заметно увеличить. Главные факторы - условия хранения, стиль вождения и правильный ввод в работу. Об этом "Российской газете" рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Основные правила ухода и эксплуатации зимних шин

Зимой чаще следите за давлением. Проверяйте показатель примерно раз в две недели и перед дальними поездками. Низкое давление ускоряет износ боковин и ухудшает сцепление. Все параметры ищите в инструкции к авто, они часто дублируются на лючке бензобака.

После любого шиномонтажа или вмешательства в подвеску обязательно балансируйте колёса и делайте регулировку углов установки. Эти простые и недорогие процедуры гарантируют равномерный износ протектора и отсутствие вибраций.

Минимальная допустимая глубина протектора зимней шины - 4 мм. Не допускайте, чтобы шины "докатались" до меньшей глубины: это резко снижает безопасность и увеличивает риск аквапланирования.

Никогда не смешивайте шины разных моделей и уровней износа на одной машине. Особенно важно помнить об этом правиле зимой. Такой подход влияет на управляемость и может привести к сложным аварийным ситуациям.

Полезные советы, о которых мало кто знает

Помните об обязательной "прикатке" новых зимних шин. Они должны пройти плавную обкатку на первых 800-1000 км. Это необходимо для формирования контактного пятна и посадки шипов. На новых шинах избегайте резких стартов и торможений, так вы сохраните целостность шипов.

Зимой полезно проводить мойку шин мягкими средствами, чтобы смыть самые агрессивные враги резины - реагенты, грязь и соль Причем протектор стоит очищать не только по бокам, но и в середине. Реагенты часто скапливаются именно внутри канавок.

В регионах с переменчивой погодой и долгой межсезонной осенью важно своевременно переобуваться. Слишком раннее или позднее использование более мягкой зимней резины вне холодов сокращает её ресурс.

Избегайте частых пробуксовок и резких торможений. Стиль вождения в зимнее время должен быть плавным и спокойным. Повторяющееся "шлифование" асфальта особенно губительно для шипованных моделей - якорь шипа начинает расшатываться и теряет сцепление с телом резины. А потеря даже 20% шипов снижает сцепление на льду до ощутимых 15%. Поэтому агрессивное вождение зимой - не только риск для безопасности, но и ненужные траты, которые случатся быстрее срока.

Зимняя резина - важный элемент, отвечающий за сцепление, тормозной путь и управляемость. При аккуратном хранении, прикатке и контроле комплект способен безопасно служить до пяти-шести сезонов без потери свойств.