Названы типичные неисправности седана Renault Logan второго поколения

Опубликован отчет по типичным неисправностям седана Renault Logan второго поколения

Renault Logan II (2014–2022 годы выпуска) — копия румынской Дачии, но для российского рынка переработаны дизайн, подвеска и ряд систем.

Набор агрегатов иной. Сборка в Тольятти – на одной нитке конвейера с родственными Ларгусом и Альмерой.

При рестайлинге 2018 года появилась топовая версия Stepway – клиренс 195 мм вместо штатных 155 мм.

Только у нее в трансмиссии встречается вариатор (в сочетании с мотором H4M).

Достоинства

Интересные цены.

Недорог в содержании.

Багажник объемом 510 л.

Нет трудностей с запчастями.

Недостатки

Посредственная защита от коррозии.

Скудное базовое оснащение.

Моторы

Все двигатели – атмосферные 1.6 с распределенным впрыском. Надежные и служат свыше 300 тысяч км, многие уезжают за 500 тысяч. Архаичные K7M и K4M – с чугунными блоками, ниссановский H4M – с алюминиевым.

Восьмиклапанный K7M (82 л. с.) чрезвычайно прост и неприхотлив. При своевременной замене масла, приводного ремня и свечей досаждают только возрастные течи да неполадки термостата.

У K4M (102 л. с.) уже 16 клапанов и есть гидрокомпенсаторы. Система зажигания более современная – раздельные катушки без высоковольтных проводов. Характер примерно такой же – ломаться особо нечему, главная опасность исходит от недолговечного ремня привода ГРМ.

В 2016 году пришел H4M (113 л. с.), он же Nissan HR16DE. Привод ГРМ – цепной, выдерживает 200 тысяч км. Из значимых недугов – повышенный расход масла. Это связано и с применением бензина АИ‑92, хотя здесь более уместен 95‑й. Также мотор не лучшим образом переносит переход на газ.

Отсутствие гидрокомпенсаторов у K7M и H4M – не беда. Частой регулировки тепловые зазоры клапанов в реальности не требуют, проводят ее обычно при переборке мотора.

Коробки передач

Почти 80% машин – с механической коробкой передач, в большинстве случаев это агрегат JH3. Ресурс огромен. Особенность – нет синхронизатора задней передачи. Основная болячка – течь сальника на левом внутреннем шарнире. Для замедления износа полезна замена масла – в идеале, каждые 60 тысяч км.

При 82‑сильном моторе до 2017 года применяли также пятиступенчатый робот JS3. По ресурсу неплох, но дерганый, со сбоями электроники и необходимостью частой замены масла и адаптации управляющего блока.

Со 102‑сильным двигателем сочетается древний четырехступенчатый гидроавтомат DP2. После всех модернизаций стал намного надежнее, можно рассчитывать на 200 тысяч км до переборки. При первой замене рабочей жидкости рекомендуют заменить теплообменник внешним радиатором.

Часть машин со 113‑сильным мотором оснащена вариатором Jatco JF015E. Здесь он в доработанной версии, но сохранил базовые слабости и в интервале 100–150 тысяч км порой требует ремонта.

Эксплуатационные болячки