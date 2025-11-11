В Москве станет проще ориентироваться при неработающей навигации

Московский ЦОДД модернизирует систему динамических табло. Во многих районах столицы из-за блокировки сигнала сейчас не работают навигаторы. Поэтому ЦОДД Москвы сейчас проводит тендер на сумму 3,6 млрд рублей: на эти деньги планируется установить 140 новых табло отображения информации, которые также называют динамическими.

Табло подскажут, если впереди случилась авария, идёт дождь или образовалась пробка, притом водителям будут показывать анимированные схемы объезда. Динамические указатели появятся на главных магистралях российской столицы, став частью Интеллектуальной транспортной системы города.

Правда, есть одно важное уточнение: из-за особенностей российского законодательства ограничения, которые показывают экраны, носят рекомендательный характер. Поэтому, например, «Автодор» давно вынашивает инициативу, чтобы приоритетными были именно динамические, а не стационарные знаки.

«Мы видим необходимость принять административное решение: сделать приоритетными именно знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные», — неоднократно повторял глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

