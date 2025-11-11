Эксперт назвал обязательный минимум для подготовки машины к зиме

Специалисты предупредили автомобилистов о важности своевременной смены резины и правильной подготовки машины к наступлению зимы. Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко посоветовал провести ряд подготовительных мероприятий.

— Я думаю, можно подождать только тем, кто собирается в гараж на зиму машину ставить. Основной риск в переходный период — резкие перепады температур, когда днем может быть плюс десять градусов, а ночью — около нуля. Летняя резина на холоде «дубеет», и ее эффективность резко падает, что многие водители недооценивают, — сказал автоэксперт.

По его словам, обычную воду в бачке омывателя следует заменить на незамерзающую жидкость, чтобы избежать проблем с очисткой лобового стекла в мороз. Кроме того, стоит заранее протестировать аккумулятор и проверить пригодность тормозных элементов и рулевого управления, чтобы обеспечить безопасность движения.

Также Мартыненко обратил внимание на необходимость проверки электрооборудования автомобиля, сообщает «Радио 1».

Средняя стоимость замены зимних шин в 2025 году составила 35 тысяч рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитического центра «Мегамаркет», основными причинами роста цен стали снижение урожая натурального каучука и ограничения в производстве синтетической продукции.