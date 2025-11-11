Эксперт Ревин объяснил, в каких ситуациях балансировка зимних колес не нужна

Пора переобувки на зимние шины в разгаре, и «За рулем» поднимает вопросы, на которые вроде бы все знают ответ, но когда дело доходит до шиномонтажа, многие теряются и начинают искать ответы.

Итак, нужно ли балансировать колеса при смене шин на «зиму»? Если вы на одни и те же диски попеременно устанавливаете то зимнюю, то летнюю резину, то балансировка нужна обязательно. А вот если менять колеса в сборе, то ситуация другая, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Если вы за сезон проезжаете менее 10-15 тысяч километров, в большинстве случаев балансировка колес не требуется.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»: