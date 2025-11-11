Жизненно важные правила: как управлять автомобилем в гололед

Автоэксперт Бахарев напомнил о важных правилах управления машиной в гололед

© За рулем

Автомобиль может стать трудным для управления во время изменения погодных условий и при выпадении первого снега, если не следовать определенным рекомендациям по вождению. Об этом заявил автоэксперт Владимир Бахарев 10 ноября.

Он отметил, что в такой период тормозной путь становится длиннее, поэтому водителям следует увеличивать дистанцию и более внимательно следить за соблюдением скоростного режима. По словам специалиста, летнюю шину к этому времени необходимо заменить на зимнюю для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, а не из-за возможных штрафов.

Владимир Бахарев, автоэксперт: