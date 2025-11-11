Автоэксперт пояснил, что делать с трещиной на лобовом стекле

Вероятнее всего трещины на лобовом стекле зимой возникают не от перемен температур, а из-за наличия заводского брака, сказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

© freepik

«Чтобы стекло зимой лопнуло, нужен достаточно быстрый переход из холодного в горячее состояние. Это раз. Но на самом деле стекло скорее лопается при переходе из горячего в холодное состояние. И это должен быть резкий переход», — отметил он.

А при включении отопления лобового стекла, как ветряного, так и электрического, резкого нагрева не происходит, пояснил эксперт.

«Поэтому наиболее вероятно, что изменение температуры эксплуатации стекла сопровождается трещиной по причине заводского брака», — поделился он.

По словам Попова, если трещина пошла, то для приостановки роста можно попытаться засверлить её хвост.

«Но это полумера. С точки зрения ПДД, трещины на стекле в зоне работы стеклоочистителя быть не должно. Соответственно, трещина пошла — поехали заменять стекло», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин разъяснил, как подготовиться к зимнему путешествию на машине.