Названы признаки того, что продавцом авто руководят мошенники

Автокриминалист Шелков: срочность при продаже машин является признаком мошенничества

Автокриминалист Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru» назвал главные признаки того, что на продавца машины оказывают давление мошенники.

Как заметил собеседник издания, мошенничество является больной темой, и единственным характерным маркером в этом случае может быть срочная продажа по заниженной цене. Он обратил внимание на то, что под воздействие мошенников каждый утверждает, что продает автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела.

Шелков предупредил, что заниженная стоимость автомобиля должна насторожить потенциального покупателя, и от приобретения такого транспортного средства лучше отказаться.

К тому же, по словам эксперта, если в дальнейшем продавец будет проходить процедуру банкротства из-за долгов по кредитам, заниженная цена в договоре купли-продажи может послужить основанием для суда признать сделку по продаже авто фиктивной и изъять машину в счет погашения долгов.