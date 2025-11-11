Названы самые популярные в РФ западные марки машин в 2025 году

Самыми популярными глобальными марками машин, которые россияне покупали в 2025 году, стали Toyota, BMW, Kia, Hyundai и Mercedes-Benz. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он указал, что за десять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 94,5 тысяч новых легковых автомобилей глобальных брендов (то есть кроме российских, китайских и белорусских).

«Практически все они прекратили официальные поставки весной 2022 года. Рыночная доля этого сегмента за 10 месяцев составила чуть меньше 9%», — добавил Целиков.

По его словам, продажи автомобилей глобальных брендов в России в 2025 году снизились на 8%, однако это значительно лучше динамики отечественного авторынка в целом (минус 20%). При этом продажи китайских машин за тот же период сократились еще больше — минус 27%.

Самыми популярными из ушедших брендов у россиян в 2025 году остается Toyota (доля рынка 22,6%), BMW (12,8%), Kia (8,5%), Hyundai и Mercedes-Benz (7,2%). Также в топ-10 вошли Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi.