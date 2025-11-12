Что делать при возникновении трещины на лобовом стекле зимой

Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по обращению с трещиной на лобовом стекле в зимний период. Об этом он рассказал изданию RT.

© N24.ru

По словам специалиста, если трещина уже появилась, можно попытаться предотвратить её дальнейшее распространение, просверлив конец. В соответствии с правилами дорожного движения на стекле в зоне действия стеклоочистителя не должно быть трещин. Если она всё же возникла, необходимо заменить стекло.

Специалист отметил, что трещины на лобовом стекле зимой чаще всего появляются не из-за резких перепадов температуры, а вследствие заводского брака. Для того чтобы стекло лопнуло, требуется достаточно быстрый переход из холодного состояния в горячее. Однако на практике стекло чаще лопается при резком переходе из горячего в холодное состояние. При включении обогрева лобового стекла, будь то ветряной или электрический, резкого нагрева не происходит. Таким образом наиболее вероятной причиной появления трещин на лобовом стекле в холодное время года является заводской брак, который проявляется при изменении условий эксплуатации стекла.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин раскрыл российским водителям секреты выявления поддельных шин.

.