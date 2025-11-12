BMW 2K2 — призрак из 90-х, который опередил свое время

Даже преданные фанаты марки вряд ли узнают этот автомобиль с первого взгляда. И неудивительно — в мире существует лишь один экземпляр, и увидеть его живьём удавалось немногим. О нём можно прочитать в книге Стива Саксти BMW’s Hidden Gems, однако сама компания предпочитает не распространяться о загадочном 2K2.

© rubmw.ru

Благодаря подразделению BMW Classic появилась возможность рассмотреть этот уникальный прототип конца 1990-х поближе. Проект задумывался как современная интерпретация легендарного BMW 2002, построенного на платформе E46 3 Series. Двухдверный седан создавался в переходный период для бренда, когда роль начальной модели в линейке исполнял 3 Series Compact. К тому времени E36/5 уже готовился уступить место новому E46/5 на рубеже тысячелетий — ещё до появления в 2004 году полноценного «младшего» семейства 1 Series.

Идея 2K2 заключалась в возвращении к корням BMW — простоте, лёгкости и чистому удовольствию от вождения. Благодаря пластиковым кузовным панелям масса автомобиля составляла всего около 1350 кг, а максимальная скорость достигала 202 км/ч. Под капотом располагался 1,9-литровый четырёхцилиндровый двигатель — предположительно тот самый M43 от 316i мощностью 103 л. с., позже заменённый более современными агрегатами N42 и N46 в ходе выпуска E46.

Известно, что инженеры предусмотрели возможность установки и более крупных моторов — вплоть до рядных «шестёрок» объёмом 2,2 литра. Это означало, что прототип мог использовать двигатель M54 от 320i, развивавший 168 л. с. Любопытно, что именно 2K2 стал первым BMW, созданным исключительно с помощью виртуальных инструментов проектирования — без физических макетов на ранних этапах.

Компания всерьёз рассматривала вариант серийного выпуска к 2002 году — в честь оригинального BMW 2002. Разработка стартовала в 1997-м и завершилась к 1999-му, заняв всего полтора года. Если бы проект получил одобрение, он пришёл бы на смену модели 3 Series Compact. При этом у концепта даже не было собственного внутреннего кода — редчайший случай для BMW.

Хотя 2K2 так и остался единичным экспериментом, дух этой машины всё же воплотился спустя годы — в 2007 году, когда на свет вышло купе 1 Series (E82), во многом продолжающее философию того самого забытого концепта.