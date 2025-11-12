Зимние шины: как переставить колеса для равномерного износа

«За рулем» рассказал, как уменьшить износ зимних шин путем грамотной перестановки

© За рулем

Уже успели «переобуться»? Если еще нет, то вам кстати придутся ответы на вопросы, которые, казалось бы, давно изучены, но когда дело доходит до шиномонтажа, у многих вся очевидность куда-то испаряется...

Что ж, бывает, забывается даже элементарное, и нам несложно напомнить (а кому-то – и впервые рассказать) прописные истины – для нашей с вами безопасности. Например, куда какие колеса поставить, чтобы износ был более равномерным – какие назад, а какие вперед. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рекомендует учитывать высоту протектора, которую можно померить штангенциркулем или обычной линейкой.

А также, если у вас шипованная зимняя шина, стоит взглянуть на количество и состояние шипов – словом, визуально оценить износ.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Большая часть тормозных сил реализуется на передних колесах. Да и большинство автомобилей сейчас переднеприводные. Поэтому шины с большей высотой протектора надо ставить вперед.

К тому же износ передних шин на всех автомобилях (независимо от типа привода) выше. И через некоторое время они сравняются по высоте протектора с более истертыми задними покрышками.