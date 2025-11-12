Названы уязвимости современных автомобильных систем безопасности

С каждым годом оснащение автомобилей становится сложнее и богаче. Увы, некоторые датчики и системы активной безопасности работают не всегда адекватно. Отчасти это странности настроек, хотя есть и объективные причины.

Вот самые яркие примеры.

Мы давно привыкли благодарить и извиняться включением аварийки. Но по необъяснимой причине китайские машины сами включают ее в некоторых ситуациях.

Например, Хавейлы – при выборе водителем спортивного ездового режима. Некоторые модели концерна Chery – при опасном приближении машины сзади как сигнал о недостаточной дистанции. А еще, бывает, при попадании колеса в яму на торможении, когда на долю секунды срабатывает АБС.

Не всегда эти функции можно отключить. Потому не удивляйтесь, если вдруг соседняя машина заморгает аварийкой непонятно с чего.

Совет. Всегда будьте готовы быстро оценить ситуацию на дороге. К сожалению, на «китайцах» такие нестандартные срабатывания совпадают по интенсивности мигания с предупреждением об экстренном торможении.

Ходовые огни в сочетании с датчиком света должны снимать с водителя обязанность следить за внешним освещением. Вот только настройка датчика на китайских машинах оставляет желать лучшего.

Во‑первых, почти на всех моделях он слишком суетливый. Так, один из пикапов JAC включал фары в солнечный летний день, едва машина попадала в любую тень.

Во‑вторых, нет полезной функции срабатывания датчика при включении стеклоочистителей. Хотя очевидно, что в дождь становится темнее, видимость снижается.

Совет. Последите, как работает датчик света на вашей машине. Ближний свет никого не слепит, но хаотичная работа отвлекает и раздражает. Иногда стоит выключить автоматику.

Водитель порой ленится включать дальний свет вручную, чем ограничивает себе видимость. Автоматика делает это при каждой возможности. Но снова есть нюансы.

Камера на ветровом стекле сильно теряет зрение во время осадков, и система начинает работать неадекватно. Вдобавок автодальний неизбежно слепит водителей грузовиков на холмистой дороге, ведь ориентируется камера по встречным фарам, а они на большегрузах метра на два ниже, чем глаза водителя, – и, соответственно, появляются из-за изгиба дороги позже.

Совет. Выключайте систему в плохую погоду и перед встречными грузовиками. Ослепление дальним светом – это аварийная ситуация.

Система вмешивается, если машина пересекает разметку без включения поворотника. Более продвинутый вариант стремится удержать автомобиль четко посередине полосы.

Вот только о наличии колеи и ям на российских дорогах электронике сказать забыли. Кроме того, все мы срезаем угол на поворотах. В такой ситуации крайне неприятно, когда «умная» автоматика дергает руль в обратную сторону.

Совет. В реальной жизни функция удержания в полосе чаще мешает, чем помогает. Пользуйтесь ей избирательно. И не спешите звонить в ГАИ, если едущая рядом машина странно виляет в своем ряду.

Адаптивный «круиз» соблюдает заведомо безопасную дистанцию. Чаще всего она больше, чем у обычного водителя, и вдобавок система постоянно подтормаживает, чтобы ее поддерживать. В плотном потоке это многих раздражает.

В плавных поворотах из-за недостаточного угла обзора камеры и (или) радара машина в зависимости от заложенного алгоритма может сбрасывать скорость или наоборот разгоняться, потеряв ведущий автомобиль. Что тоже добавляет непонимания.

Совет. А вот тут стоит взять пример с автоматики: не забывайте о безопасной дистанции. Если совсем невмоготу – опережайте, только без нервных «подрезаний». Ну а если сами едете с адаптивным круиз-контролем, помните, что перед вами постоянно будут влезать другие водители. Это неизбежность наших ­реалий.