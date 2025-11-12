Названы подержанные модели, которые теперь выгодно покупать

Авто.Ру Оценка назвала автомобили, покзавшие большое падение стоимости. По итогам октября сразу на 3% пстали доступнее несколько машин, представленных на вторичном рынке. В этот список вошли Datsun mi-DO (521 000 рублей), Lifan Solano (303 000 рублей), Lada 2110 (264 000 рублей), Skoda Superb (1 100 000 рублей) и Lada 4×4 (500 тысяч рублей).

© Quto.ru

Как уточняют аналитики сервиса, средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц почти на 4%, достигнув отметки «2 000 000 рублей» - в годовом выражении снижение превысило 200 000.

В группе европейских, японских и корейских брендов октябрьское снижение стоимости составило 3%, а средняя цена достигла 2,19 миллиона рублей. В годовом выражении падение выражается уже двузначными числами — 11%.

Кстати, как стало известно ранее, большинство подержанных «китайцев» не имеют аварийного прошлого. Шансы купить Geely, Haval или Changаn без ДТП составляют «семь из десяти».