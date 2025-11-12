Почему современные моторы быстро выходят из строя

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете" о том, что современные моторы не стали менее надежными - просто они более технологичные и требовательные к условиям эксплуатации.

© Российская Газета

"Сегодня двигатели работают при более высоких нагрузках и температурах, что позволяет снижать расход топлива и выбросы, но при этом сокращает "запас прочности" при нарушении регламентов обслуживания. Любое отклонение - некачественное топливо, несвоевременная замена масла, использование неподходящих расходников - быстро сказывается на ресурсе. Кроме того, современные моторы рассчитаны на точную работу электронных систем, поэтому даже мелкие неисправности датчиков или загрязнение впуска могут привести к серьезным последствиям. При соблюдении всех рекомендаций производителя и использовании качественных материалов ресурс таких двигателей остается высоким - в среднем около 350 тысяч километров, а у некоторых турбомоторов достигает и 400 тысяч. Поэтому надежность современных моторов напрямую зависит не от конструкции, а от культуры обслуживания", - отметил специалист.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что эксперты составили список из шести самых надежных двигателей.