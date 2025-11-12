Эксперт предупредил о новой волне подорожания автомобилей в РФ

Текущее подорожание на авторынке в России – лишь начало. По словам автоэксперта из Башкирии Сергея Петрова, цены продолжат ползти вверх.

© Vse42.ru

Росстат в свежем отчете за первые десять месяцев 2025 года фиксирует неоднозначную картину на автомобильном рынке Башкирии. Отечественные машины в среднем подорожали на 2,4% – примерно на 33 тысячи рублей, а вот иномарки, наоборот, потеряли в цене 1,2%. Сегодня средняя цена российского автомобиля в регионе – около 1,4 млн рублей, тогда как за иностранный придется выложить примерно 2,42 млн.

Сергей Петров, менеджер крупного уфимского автосалона, подтверждает статистику и уверяет, что нынешнее подорожание – только начало. Он отметил, что рост цен затронул и новые отечественные модели, и б/у иномарки. Падение цен на последние – временный эффект от разового насыщения рынка. К фундаментальным факторам он отнес скачки валют, растущие расходы на логистику и дорожающие запчасти. Плюс грядет повышение утильсбора.

– Уже в следующем квартале мы ожидаем новую волну подорожания всего модельного ряда, – предупредил специалист в беседе с Mkset.

Тем, кто планирует покупку авто, Петров посоветовал не тянуть.