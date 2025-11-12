Автоэксперт рассказал, как избежать дорожных аварий в межсезонье
Ноябрь и декабрь считаются наиболее аварийными месяцами в России. Гендиректор MIGTORG Александр Коротков в интервью радио Sputnik рассказал, как избежать ДТП в межсезонье.
«Нужно обязательно переобуть автомобиль с летней резины на зимнюю. В переходный период особенно эффективной окажется липучка. При смене покрышек в сервисе нужно проверить тормозную жидкость, так как она помогает избежать заклинивания и снижает нагрузку на систему торможения», - отметил эксперт.
По словам Короткова, даже опытным водителям нужно время для адаптации к погодным изменениям. На мощных машинах следует избегать резкого старта, перед поворотом сбавлять скорость, двигаться накатом.
«В сильный снегопад не нужно включать дальний свет при наличии встречного движения: свет от фар отражается от снега и ослепляет других участников дорожного движения», - предупредил собеседник издания.