Как избежать дорожных аварий в межсезонье

Ноябрь и декабрь считаются наиболее аварийными месяцами в России. Гендиректор MIGTORG Александр Коротков в интервью радио Sputnik рассказал, как избежать ДТП в межсезонье.

© Вести Подмосковья

«Нужно обязательно переобуть автомобиль с летней резины на зимнюю. В переходный период особенно эффективной окажется липучка. При смене покрышек в сервисе нужно проверить тормозную жидкость, так как она помогает избежать заклинивания и снижает нагрузку на систему торможения», - отметил эксперт.

По словам Короткова, даже опытным водителям нужно время для адаптации к погодным изменениям. На мощных машинах следует избегать резкого старта, перед поворотом сбавлять скорость, двигаться накатом.