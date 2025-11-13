Выхлопная труба как фильтр: Mazda придумала, как спасти ДВС

Японский автоконцерн Mazda показала на выставке Japan Mobility Show 2025 технологию, способную спасти двигатели внутреннего сгорания (ДВС) от запретов. Автогигант представил концепт Vision X-Coupe, который оснастил системой прямого улавливания углерода, встроенной в выхлоп. Она работает как фильтр, удаляя углекислый газ из выхлопных газов до их попадания в атмосферу.

© ГлагоL

Принцип работы похож на системы крупных промышленных объектов. Однако эффективность новой автосистемы от Mazda гораздо выше, поскольку плотность CO₂ в выхлопных газах в 350 раз выше, чем в окружающем воздухе, уточняет канал «Авто Mail».

Mazda намерена развивать эту идею вместе с электронным топливом, имеющим низкий углеродный след. Если система будет улавливать хотя бы 10% углекислого газа, то использование такого топлива может сделать эксплуатацию машины углеродно-отрицательной. Компания уже готовится испытать прототип в реальных условиях, установив его на гоночный болид для участия в серии гонок Super Taikyu.

Как писал «ГлагоL», в России с 1 ноября отменили льготный утильсбор для физлиц на автомобили с двигателями мощнее 160 л. с. Эксперты заявили, что это приведет к резкому подорожанию стоимости на некоторые иномарки.