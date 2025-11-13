GAC GS3 прошел испытания "РГ": кому подойдет компактный кроссовер

GAC GS3 - один из самых модных и прытких кроссоверов российского рынка, способный ускориться до 100 км/ч всего за 7,5 с. Но насколько этот стиляга хорош при ежедневной эксплуатации? Мы постарались в этом разобраться.

Компактный кроссовер GAC GS3 - из тех машин, которые принято называть имиджевыми. Многочисленные грани, фаски, перегибы, заострения - все эти элементы напоминают о японском искусстве оригами, а людям, которые следят за автомобильной модой, кузов такого кроя не может не напомнить решения в современных легковушках Mazda и Lexus. Для пущей убедительности на корме с имитацией огромных патрубков выхлопа и спортивным спойлером со встроенным стоп-сигналом красуется надпись EM ZOOM - так модель называется на некоторых зарубежных рынках. Но как тут не вспомнить маздовскую философию связи водителя и автомобиля Zoom-Zoom?

Авангардист

Впрочем, GS3 вовсе не идет в фарватере раскрученных "японцев". Он интересен сам по себе, а решения, реализованные в экстерьере, авангардные. Взять хотя бы утопленные в кузове ручки. В отличие многих других новинок с такими же поручнями, в GS3 они удобны. Вам не обязательно доставать чип-ключ. Подошел к машине, ручки выдвинулись, как лезвие ножа, на комфортный для хвата угол. Припарковались и уходите? Просто отойдите на несколько шагов от машины, и электроника сама заблокирует замки.

Матовая краска серого оттенка загляденье. К тому же, такое покрытие меньше царапается. Хороша и светотехника. Ее верхняя часть - габаритные огни, основные фары расположены ниже. Светят они, к слову, отлично, и имеют к тому же адаптивный режим включения и отключения "дальнего". Вот только фары расположены близко к земле, а это и нежелательные контакты с грязью с реагентами зимой, и меньше защищенности от щебенки, летящей из-под колес соседей по потоку.

19-дюймовые колеса с шинами размерности 235/45 19 - прерогатива пакета R-Style, это по-взрослому и по-спортивному. GS3 и в целом стремится походить на горячий хэтчбек, а не на кроссовер. Тем более что клиренс здесь - совсем не внедорожный, под защитой картера двигателя - всего 145 мм, а угол въезда ограничен легковыми 18 градусами. Впрочем, проблем с парковкой у высоких бордюров не возникает, а для городского SUV это - главное. Посетовать можно скорее на то, что пороги здесь не полностью прикрыты дверями, высокие борта ограничивают обзорность, а на пятой двери не предусмотрен стеклоочиститель. Так что при маневрировании, особенно в дождь и снег, полагайтесь на камеры кругового обзора, благо они здесь информативные, с внятными траекторными подсказками, и на них вполне можно положиться.

Что же касается багажника, доступ к нему облегчен, благодаря системе handsfree. Подойдете к "корме" на расстояние около полуметра со смарт-ключом, электроника приветственно пропищит и откроет пятую дверь. Отсек, по меркам сегмента, вполне вместительный, на 341 л при фальшполе, опущенном в самое нижнее положение. Но никаких штатных средств крепления поклажи, ни розеток, ни даже багажной шторки не предусмотрено. В подполье хранятся инструмент и "докатка".

Спортивный антураж

На водительском месте устраиваешься максимально удобно - спасибо обширным регулировкам руля в двух плоскостях и столь же щедрым электрорегулировкам кресла с развитой боковой поддержкой.

Кстати, сиденья в GS3 обшиты добротной экокожей симпатичных оттенков. В старших комплектациях есть вентиляция водительского сиденья, подогревается же только передняя пара, что, конечно, обидно. Сзади вполне комфортно и просторно. Есть откидной подлокотник с подстаканниками, светильники, карманы в спинках передних сидений и USB-слот с регулируемыми дефлекторами вентиляции. А еще спинки сидений второго ряда здесь регулируются по углу наклона - редкость в этом сегменте! Хороша и большая панорамная крыша.

Основа цифрового инструментария - информативная виртуальная приборка с настраиваемыми темами и очень крупными обозначениями скорости, за что ставим модели жирный плюс. Во всех комплектациях идет также 10,25-дюймовый экран мультимедиа с беспроводной поддержкой Apple Carplay и системой CarbitLink, позволяющей отзеркалить на тачскрине экран Android-смартфона. В нише под центральной консолью имеются USB-разъемы и 12-вольтовая зарядка, а на тоннеле организована беспроводная зарядка. Центральный подлокотник с вместительным боксом - удобный.

Хорошо и то, что управлять однозонным климатом можно физическими кнопками и тумблерами. Но чтобы включить подогревы, нужно лезть в меню. А оно, увы, запутанное. Впрочем, о чем идет речь в пунктах меню, понятно, жить можно. Больше всего жаль, что предустановки режимов движения Eco, Comfort, Sport и Sport+, меняющие характер работы двигателя, коробки передач и электроусилителя руля, в недрах меню нужно основательно поискать. Впрочем, тасовать спортивный и стандартный режим Drive можно просто, покачивая компактный джойстик селектора трансмиссии.

Бодро и уверенно

GS3 базируется на платформе GPMA, на передней оси применены стойки McPherson, на задней - полузависимая балка. Привод - передний. С безальтернативного 1,5-литрового турбомотора с прямым впрыском снято 170 л.с. и 250 Нм. В качестве же трансмиссии используется 7-ступенчатая преселективная коробка передач. Этот арсенал при этом заточен по умолчанию на активную езду. Даже в режиме Comfort машина норовит отшлифовать асфальт при старте, если не стесняться с нажатием на "газ". Что уж тут говорить про "боевые" Sport и Sport+ и "зашитую" в меню функцию лонч-контроля! Но даже при откровенных провокациях ESP всегда начеку, не допуская уводов с курса.

Честно говоря, спортивные режимы этой машины мне, спокойному водителю, по душе не пришлись. Характер ускорения получается с ними дерганый и нервный, почти как у разогретых спорткаров. Плохо и то, что, потянув селектор на себя пару раз вместо одного (такая привычка вырабатывается после эксплуатации многих китайских моделей, например, Geely), оказываешься в "Спорте", и кроссовер начинает буквально срываться вперед даже при невинном поглаживании "газа". Такие манеры хороши на трассе или треке, но точно не на парковке во дворе. Впрочем, уверен, многим активным водителям наоборот понравятся.

В еще кроме ESP о безопасности радеют калибровки рулевого управления. Обратное усилие здесь даже излишне высокое, особенно при спортивных предустановках. Крутить "баранку" одним пальцем в связке виражей не получится. Зато и "дел натворить" при таких калибровках - меньше шансов. В любом случае, рулевой привод информативен, а подвеска грамотно настроена к удовольствию любителей "отжечь". Машина хорошо слушается руля, не демонстрирует чрезмерных кренов, предсказуема в виражах, цепко держит траекторию на трассе, и при этом здесь нет свойственной спорт-кроссоверам жесткости подвески. Не вздрагиваешь ни на ямах, ни на лежачих полицейских. Имеется также хороший запас энергоемкости, разбитых дорог можно не опасаться. Хороши и тормоза, позволяющие точно дозировать замедление.

Цена спортивности

Уже в базовое оснащение GS3 входят кондиционер, обогрев лобового стекла, задний парктроник, круиз-контроль, бесключевой доступ и медиасистема с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и система контроля давления в шинах. В старших исполнениях можно рассчитывать также на панорамный люк, дистанционный запуск, электропривод двери багажника, вентиляцию кресла водителя, систему считывания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе. Однако подогрева руля и дивана, как и переднего парктроника, нет ни в одной комплектации. Плохо также, что бачок омывателя здесь - всего на 2,5 л, а топливный бак вмещает лишь 47 л., Впрочем, GS3 при своих спортивных повадках - не обжора, расходует в смешанном цикле порядка 9 л/100 км, на трассе - порядка 7 л/100 км.

Что в итоге? Люди, подыскивающие себе спорткроссовер за приемлемые деньги точно останутся GS3 довольны. Ретроградам и возрастным водителям эта машина, скорее всего, покажется резковатой и слишком авангардной. В любом случае, целевая аудитория четко очерчена. На этом поле играл недавно покинувший российский рынок Geely Coolray и продолжает играть Omoda C5, Changan UNI-T и Jetta VS5. Вилка цен на это трио составляет 2 380 000 - 2 980 000 рублей, 3 070 000 - 3 320 000 рублей и 2 700 000 - 3 350 000 соответственно. За героя же нашего теста дилеры просят от 2 449 000 до 2 849 000 рублей.