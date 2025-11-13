Как заставить Дальний Восток пересесть на российский автопром

Правительство вводит новые, растущие в геометрической прогрессии ставки утилизационного сбора. Дальний Восток, исторически живущий импортом, отвечает паникой на таможне и категорическим «нет» в опросах. Заставит ли новый налог дальневосточников сменить руль, выясняет редакция ЭПИ DEITA.RU.

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, которые радикально меняют правила игры для всех, кто ввозит автомобили для личного пользования. Официальной целью называют поддержку отечественных производителей, а также борьбу с «серым» импортом через страны ЕАЭС, о чём заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако сегодня всем очевидно, что под удар попадают не только «перекупы», но и обычные граждане, особенно на Дальнем Востоке, где несколько поколений выросло на импортных авто.

Если раньше обычный человек при ввозе одного автомобиля в год «для себя» платил льготный сбор в размере 3 400 или 5 200 рублей, то теперь эта «лавочка» закрывается. Новые ставки отвязаны от объема двигателя и привязаны к мощности (л.с.).

- Бензиновый авто (160–190 л.с.): с декабря 2025 года сбор составит 750 000 рублей, а с 1 января 2026 года — уже 900 000 рублей.

- Бензиновый авто (220–250 л.с.): 842 000 рублей в 2025 году, переходящие в 1 010 400 рублей в 2026-м.

- Электромобили (80-100 л.с.): с 1 декабря 2025 года сбор составит 826 000 рублей. Льгота до 80 л.с. исключает почти все современные модели.

По сути, к стоимости популярной иномарки возрастом до 3 лет теперь нужно прибавить сумму, сопоставимую с ценой новой Lada.

На этом фоне, Владивостокская таможня переживает настоящий ажиотаж от ввоза иномарок. Как сообщалось в октябре 2025 года, импорт автомобилей для личного пользования вырос на 24% по сравнению с сентябрем — более 17,5 тысяч машин всего за две недели.

Главный вопрос, которым, кажется, не задаются в Москве: заставит ли этот барьер дальневосточника пересесть на отечественный автопром? Ответ, который можно услышать на любом региональном форуме или в автосервисе, — категорическое «нет».

Автолюбители на сайте Дром приводят свои аргументы: 10-летний японский автомобиль в условиях ДВ требует меньше внимания, чем новая отечественная машина, которая будет ещё и дороже из-за трудностей доставки. Кроме того, в каждом городе Приморья можно найти сервис с хорошими японскими запчастями, что нельзя сказать об отечественных комплектующих.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в комментарии для Парламентской газеты объясняет, что цены на импортные авто взлетят, на некоторые модели — на 1,2–3 млн рублей. Его коллега, управляющий партнер компании «Арманд» Александр Зиновьев, ожидает среднего повышения цен на 20%.

При этом другие эксперты указывают на слабую связь между сборами и реальной конкурентоспособностью. Например, Александр Анкушин, руководитель отдела ГК «Альфа-Лизинг», в интервью изданию Рейс говорит, что, несмотря на все меры поддержки, модели «АвтоВАЗа» за прошлый год и без того подорожали на 7-40%.

Мнение о том, готовы ли вы пересесть на российский автопром после повышения утильсбора, можно выразить в опросе на сайте или в телеграм-канале издания.

Пока большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что принимаемые меры не приведут к массовому переходу автолюбителей к российскому автопрому. Напротив, повышение утилизационного сбора запустит другую реакцию – переход к «серым схемам», либо поиск альтернативных «проходных» моделей авто с других иностранных рынков.