Большой и поменьше: тест-драйв кроссоверов Jetour T1 и Jetour T2

Ещё три года назад было модно говорить примерно так: «В сортах китайского разнообразия не хочу даже разбираться! Мне неинтересно, чем Jaecoo отличается от Jetour, а Jetour — от Geely… Вот скоро вернутся Toyota, Hyundai и Kia, и тогда заживём». Не вернулись. А в этом самом «поднебесном» разнообразии обнаружилось немало интересных экспонатов.

© Quto.ru

В их числе Jetour T2 — детище подразделения Chery, которое хвалят за интересный дизайн, мощный мотор, хорошую настройку шасси и многое другое. Для своей цены (от 3 959 000 до 4 449 000 ₽) машина продаётся просто прекрасно: в прошлом году своих покупателей нашли больше десяти тысяч кроссоверов, что позволило модели занять десятую строчку среди самых популярных среднеразмерных SUV.

Притом, как рассказали редакции Quto дилеры марки, наибольшим спросом пользуется топовая модификация — та, что оснащена 8-ступенчатым «автоматом» вместо 7-ступенчатого «робота». У продавцов образовался дефицит таких! И тут выходит Jetour T1: менее брутальный, менее крупный, менее дорогой, но укомплектованный аналогичным силовом агрегатом, сердцем которого выступает двухлитровый турбомотор отдачей 245 сил.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Нет, позже появится более простой вариант — с передним приводом, семиступенчатым преселективным «роботом» и полуторалитровым двигателем отдачей 170 «лошадей». А пока доступен только топовое исполнение за нескромные 3 770 000 ₽. Но для кого нескромные, а для кого приятные: те, кто дожидался очереди за флагманскую модель, сейчас охотно отдают день за младшего брата.

Впрочем, тут всё немного сложнее. Вдоволь поездив на обоих автомобилях, мы можем запросто назвать несколько очевидных достоинств «тэ-первого»: более длинная подушка передних сидений, гораздо более вместительный багажник и… подъёмная, а не распашная задняя дверь — нам кажется, что под крышкой багажника гораздо приятнее выгружать поклажу, когда идёт дождь.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Кстати, что касается багажников, то паспортные данные почти одинаковы, но на практике обнаружилось, что отсек заметно длиннее. Зато «тэ-второй» готов быстро оганизовать пляжную вечеринку: на его «калитке» имеются крючки, подстаканник, держатель аудиоколонки и даже… открывашка бутылок. Впрочем, у обеих машин крышка подпольного органайзера может служить министоликом.

При одинаковых межколёсном расстоянии и схемах шасси удивительно, насколько разными оказались ездовые повадки. «Старшенький» мягок, вальяжен и всесторонне приятен, а «младшенький» — упруг, собран и внезапно азартный. Вот как китайцы умудрились реализовать столь разные настройки? Поэтому настаиваем: перед покупкой обязательно пройдите дилерский тест-драйв обоих.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Т2 своим поведением больше напоминает классические внедорожники, а T1 — современные паркетники. И с управляемостью аналогичная ситуация! Что роднит обоих, так это совершенно идентичная работа силового агрегата: неспешные переключения передач порадуют фанатов респектабельного вождения, расстроив поклонников лихих прохватов.

Кстати, в российском офисе «Джетура» отметили, что внимательно изучают любую критику. И у нас она есть… Если выйти, оставив внутри ключ, «тэшки» троекратно просигналят клаксоном: сначала тихонечко (бип-бип-бип), а потом громогласно (БИП-БИП-БИП) — эту функцию точно нужно отключать. Параллельно налаживая уверенные поставки, поскольку дилеры жалуются на дефицит машин.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Допустим, что поставки налажены, склады дилеров забиты новенькими кроссоверами… и вот тут возникнет главная дилемма: кто лучше? Не будем цитировать классика про нос Ивана Кузьмича, губы Никанора Ивановича и развязность Балтазара Балтазарыча, однако, очень хочется, ибо после сравнительного теста возникло желание «перемиксовать» некоторые качества подопытных.

Итак: Jetour T2 брутален, вальяжен и солиден, но его багажник меньше, передние кресла менее удобны, а внизу центрального тачскрина хочется иметь блок физических кнопок. У Jetour T1 кнопки есть, но под такие настройки ходовой явно просится более расторопная прошивка автоматической коробки.

В любом случае, оба они — достойные продукты современной китайской инженерии. Из азиатских «причуд» можно отметить только многоугольные рули, низкое расположение системы выпуска и средненькую шумоизоляцию, но это совсем мелочи. Так что если Toyota, Hyundai или Kia вдруг вернутся, у «поднебесных» конкурентов есть достойный ответ.