Специалист RexRent рассказал, что ломается у Solaris HS и Changan Alsvin

Недавно эксперты «За рулем» сравнили новую Ладу Искру с ее основными конкурентами. Главный из них, конечно, Solaris HS, ранее известный нам под именем Солярис. Его производят из сохранившихся машинокомплектов на бывшем заводе Hyundai в Санкт=Петербурге. Третьим участником сравнительного теста стал китайский Changan Alsvin

Тем, кто приобретает автомобиль, важно, насколько долго он прослужит. Какова в длительной эксплуатации Лада Искра, мы непременно проверим. А вот Solaris HS и Changan Alsvin не первый год служат в парке компании RexRent. Об их надежности и особенностях мы поговорили с Евгением Бушиным, руководителем направления аренды и сервиса RexRent.

Changan Alsvin

Берут в аренду часто, ведь он доступнее всех. Автомобиль довольно неприхотливый, у некоторых экземпляров пробег достиг 90 тысяч км, но криминальных замечаний от клиентов мы не получали. Болячки мелкие.

К 30 тысячам км кузов покрывается сколами – камушки размером чуть больше песчинки оставляют отметины. У свежекупленных автомобилей желательно оклеивать пленкой хотя бы капот.

Спустя год у всей партии машин умерли родные аккумуляторы – после простоя в две-три недели завести мотор было проблемой.

Роботизированная коробка работает без нареканий, двигатель тоже. У них, правда, довольно капризный нейтрализатор. Если заправиться 92‑м бензином, тут же загорается ошибка: низкая эффективность нейтрализатора. Дилеры его по гарантии не меняют, ссылаясь на то, что было заправлено некачественное топливо.

Периодически бывает ошибка по усилителю руля. Завел мотор, а усилитель руля не работает. Нужно выключить двигатель, опять включить зажигание, подождать, пока он пройдет самодиагностику, только потом запускать.

Подвеска вполне живуча. Не меняли ни амортизаторы, ни стойки стабилизаторов, ни втулки.

Один из минусов, как и у многих китайских машин, – межсервисный интервал в 10 тысяч км. Обслуживание недешевое: у дилеров марки Changan цены выше среднего. Раз в 40 тысяч км менять трансмиссионную жидкость: дороговато получается!

Но в целом Changan Alsvin – хороший вариант в бюджетном сегменте.

Solaris HS

Партию Солярисов HS мы приобрели без малого два года назад. Подкупало, что эти машины по агрегатам – копия привычных Hyundai.

В плане обслуживания, ремонта, эксплуатации тут всё то же, как у Hyundai: межсервисный интервал 15 тысяч км, стоимость ТО у дилера ниже среднего.

Бытует мнение, что здесь тоже слабенькие нейтрализаторы. Может и так, но у наших HS при пробегах по 75–80 тысяч км пока ошибка не загоралась.

Связка мотор-коробка беспроблемная, ресурс превышает 200 тысяч км. По подвеске тоже вопросов нет.

Что важно – для HS предлагается куча неоригинальных запчастей. Как официальные, так и неофициальные сервисы держат альтернативную линейку деталей. Для «китайцев» такого нет. Поэтому для нас Solaris предпочтительнее.

Смотрим ли на Ладу Искру? Почему бы и нет, может быть, и купим – если она будет пользоваться популярностью у автомобилистов, то будет востребована и в аренде.