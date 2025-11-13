Чем грозит русская зима китайскому авто и как защитить его от влаги и реагентов

Зимние условия крупных российских городов традиционно становятся испытанием для кузова любого автомобиля. Влага, реагенты и частые переходы от оттепели к морозу создают агрессивную среду, ускоряющую коррозию даже на относительно новых моделях. На фоне растущей доли китайских брендов на рынке специалисты и владельцы все чаще обсуждают, как такие автомобили переносят эксплуатацию в российских условиях и какие меры профилактики действительно работают.

© Российская Газета

По оценкам сервисных центров и участников тематических сообществ, современные китайские автомобили стали заметно устойчивее к коррозии, чем раньше. Большинство моделей имеют частичную или полную оцинковку кузова, днища дополнительно защищены мастикой, а скрытые полости закрыты заглушками.

Тем не менее, уязвимые зоны остаются, прежде всего - в местах, где защита изначально тоньше либо где быстро появляются сколы.

Так, владельцы Chery Tiggo 8 отмечают, что крыша автомобиля не имеет цинкового покрытия: при повреждении лакокрасочного слоя сколы начинают "цвести" значительно быстрее, чем на других элементах кузова, пишет "АвтоВзгляд".

На форумах подчеркивают, что такие дефекты следует обрабатывать сразу - использовать преобразователь ржавчины, подкрашивать или оклеивать наиболее подверженные участки защитной пленкой.

Для ряда моделей характерно более мягкое лакокрасочное покрытие, что приводит к раннему появлению сколов и следов реагентов. На популярных кроссоверах Haval Jolion пользователи сообщают о точках коррозии на кузове и потускневшем хроме уже спустя первый зимний сезон. Дилеры рекомендуют дополнительно обрабатывать декоративные элементы защитными составами - это помогает предотвратить повреждение покрытия.

Отдельного внимания требуют скрытые полости. По наблюдениям сервисных центров, на части автомобилей коррозия может появляться на внутренних поверхностях порогов уже при небольших пробегах. Влага и реагенты попадают в закрытые ниши и долго в них удерживаются, ускоряя разрушение металла. Периодическая проверка таких зон и своевременная обработка антикором остаются эффективной мерой профилактики.

Специалисты отмечают, что наиболее опасны периоды с частыми переходами через нулевую отметку. Вода в микротрещинах то замерзает, то оттаивает, расширяя повреждения и создавая условия для дальнейшего разрушения покрытия. Если сколы на кузове остаются необработанными, коррозия может развиваться значительно быстрее.

Эксперты советуют перед началом зимы обновлять антикоррозийные покрытия, тщательно промывать кузов от реагентов в течение сезона, а также регулярно осматривать днище, арки и зоны под пластиковыми накладками.

Подкраска сколов на ранней стадии, использование защитных пленок и обработка хромированных элементов помогают продлить срок службы кузовных деталей.

В целом современные автомобили китайских брендов заметно лучше адаптированы к российским условиям, чем их предшественники. Однако агрессивная зимняя среда по-прежнему требует внимательного отношения к состоянию кузова. Регулярная профилактика позволяет избежать преждевременной коррозии и сохранить внешний вид автомобиля на долгие годы.