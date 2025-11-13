Что думают якутяне о санкциях за длительный прогрев двигателя во дворе

В Якутии новость о взимании штрафа за длительный прогрев автомобиля во дворе жилого дома восприняли с большим, мягко говоря, удивлением.

© Российская Газета

- Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем, - заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. И привел размеры штрафа: 1500 рублей - в регионах, 3000 - в Москве и Санкт-Петербурге.

Водитель такси из Якутска Алексей Дмитриев, которого мы попросили прокомментировать эту новость, рассмеялся.

- Да вы что! Пусть тогда сначала над Якутском построят купол, чтобы круглый год было не жарко и не холодно. Тогда и штрафы будем платить. А то у нас сейчас на пять минут нельзя оставить машину без прогрева. Замерзнет намертво, - возмущается якутянин.

Депутат якутского городского собрания Андрей Лебедев удивляться не стал и дал более подробный комментарий.

- Я думаю это нововведение не должно касаться северных и арктических регионов России. В Якутии зимние температуры регулярно опускаются до -40°C, -50°C и ниже. При такой погоде прогрев двигателя - это не прихоть, а необходимость. Холодное масло густеет, и работа двигателя без прогрева приводит к его ускоренному износу и серьезным поломкам.

Сесть в салон, где температура -45°C, без предварительного прогрева не просто неприятно, а опасно для здоровья. Это особенно касается детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, - говорит Лебедев. - Ледяной налет на стеклах невозможно удалить без длительной работы печки. Многие автомобили в Якутии (особенно старые модели, которых много) физически не могут тронуться с места без минимум 10 минут прогрева. Они либо заглохнут, либо ими нельзя нормально управлять.

По его мнению, инициатива будет воспринята как очередной "закон из теплого кабинета Москвы", который не учитывает реалий жизни на Крайнем Севере. Это вызовет волну возмущения по принципу "они нас не понимают и не хотят понимать".

Лебедев считает, что штраф в 1500-3000 рублей - это значительная сумма для многих жителей, особенно в сельских районах. Люди будут справедливо возмущены, что их заставляют платить за необходимое для сохранения автомобиля и собственного здоровья действие.

По словам депутата горсобрания одного из самых холодных городов в мире, такая инициатива вызовет недовольство, поскольку большинство якутян, особенно за пределами столицы, воспримут ее в штыки. Идея будет считаться несправедливой и неприменимой в местных условиях.

- На уровне властей Республики Саха почти наверняка пойдут официальные запросы в федеральный центр о введении климатических исключений для северных регионов. Будет аргументация, что закон должен быть дифференцированным.

Ожидаются проблемы с исполнением. Даже если закон примут, его реальное применение в Якутии будет крайне сложным. Инспекторы ДПС могут закрывать на это глаза, понимая необходимость прогрева, чтобы не вызывать тотального социального взрыва, - отметил депутат.