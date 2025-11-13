Глава ГАИ пояснил, допустимы ли стандартные госномера в квадратных нишах авто

© За рулем

К установке номерных знаков типа 1А существуют определенные требования. Номера такого типа предназначены для автомобилей из Японии и США. Но на дорогах до сих пор встречаются машины с продолговатыми номерами в квадратных нишах, из-за чего их порой даже приходится гнуть.

Один из читателей «За рулем» рассказал, что инспектор на дороге недавно предупредил его: скоро за прямоугольные номера в квадратных нишах будут штрафовать. Так ли это, законно ли?

Как объяснил начальник ГУ по безопасности дорожного движения МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, национальным стандартом ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» предусмотрены регистрационные знаки типа 1А для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.

«Использование госномеров формата 1А решает проблему их установки на ровную поверхность без риска повредить номер. Простыми словами, если условия допускают возможность установки стандартного госномера прямоугольного типа, установка знака модификации 1А необязательна», — говорит Михаил Черников.

Напомним, что изготовление новых номерных знаков стоит сегодня примерно от 1000 рублей и занимает 10-20 минут.