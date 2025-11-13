В России продают новый Volkswagen Tiguan 2020 года

Как выяснила "Российская газета", в Московской области появилось объявление о продаже редкого для вторичного рынка экземпляра Volkswagen Tiguan. Кроссовер 2020 года выпуска предлагают за 2,7 млн рублей, и продавец называет машину "капсулой времени" из-за состояния, максимально близкого к новому автомобилю.

© Российская Газета

По словам хозяина авто, Tiguan был приобретен у официального дилера в Москве, и за пять лет на авто проехали всего 11 тысяч километров.

Кроссовер собран на заводе в Калуге - сейчас на этом конвейере делают машины российского бренда Tenet.

"Тигуан" хранился в теплом гараже, зимой вовсе не эксплуатировался, регулярно проходил обслуживание у дилера и сохранил кузов в полностью заводском окрасе. В салоне не курили, аварий в истории нет.

Машина числится за двумя владельцами по документам, однако, как уточняется в объявлении, фактически эксплуатировалась одной семьей с момента покупки.

С учетом пробега и состояния предложение можно считать одним из самых "свежих" Tiguan на рынке, однако и цена соответствующая: за сопоставимую сумму можно найти машины на два-три года моложе - но уже с пробегом в несколько раз выше.

Сейчас стоимость нового Volkswagen Tiguan 2025 года, импортированного из Китая в Россию, начинается от 4,6-4,7 млн рублей.