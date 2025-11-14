В РФ почти никто не знает, как переводится марка их автомобиля

Три четверти россиян никогда не задумывались о том, что значит название их автомобиля, показал опрос от онлайн-школы иностранных языков Skyeng.

© nsn.fm

Свыше 1200 граждан РФ старше 18 лет из городов-миллионников приняли участие в опросе языковой школы. 82% заявили, что у них имеется личный транспорт. Как оказалось, 76% из них даже не знают, что символизирует бренд их машин. Еще 15% догадываются, что скрывается в названии, и только 8% специально интересовались переводом и знают его наверняка.

По словам академического директора Skyeng Анастасии Екушевской, понимание перевода вдыхает в бренд жизнь. Она отметила, что Hyundai переводится как «Современность» или «Настоящее время», Volkswagen — «Народный автомобиль», а Mazda получила свое наименование в честь бога мудрости Ахура-Мазды.

Как оказалось, иномарки доминируют в автопарке жителей крупных городов. 20% опрошенных водят немецкие модели (BMW, Volkswagen, Mercedes), еще 18% — китайские (Chery, Omoda, Haval). На третьем и четвертом месте расположились корейские (13%) и японские (11%) авто: Hyundai, Kia, Genesis. Toyota, Honda и Nissan. Пятерку замыкают водители отечественных марок (8%) — Lada и «Москвич». Наименее популярными оказались французские (7%) и американские (3%) автомобили.

