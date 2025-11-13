Как отстоять свои права, если вы столкнулись с некачественным топливом

Эксперт Абрамов рассказал, что делать при заправке некачественным бензином

В случае заправки плохим бензином нужно действовать спокойно и прагматично: зафиксировать все, что происходит с автомобилем, отмечает технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов.

Алексей Абрамов, технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

– Если он не заводится, то упорно заводить его снова и снова однозначно не стоит, потому что есть риск только усугубить ситуацию. Постарайтесь поскорее добраться до СТО на эвакуаторе. Опишите все симптомы специалисту и ожидайте окончательного вердикта. Тут может быть два сценария.

Первый – компоненты топливной системы остались в работоспособном состоянии. В этом случае придется полностью слить топливо, промыть топливную систему, включая топливный бак, который нужно будет демонтировать. Однозначно предстоит заменить топливный фильтр. Более того, я рекомендую сделать внеплановую замену масла в ДВС, потому что состав залитого топлива неизвестен, вы не знаете, как эти компоненты будут в дальнейшем влиять на масло.

Далее – собираем разобранную топливную систему, заливаем бензин с АЗС, в которой уверены, и спокойно ездим на автомобиле.

Второй сценарий – компоненты топливной системы вышли из строя. Их придётся заменить. К примеру, из строя может выйти топливный насос, засориться или полностью сломаться топливные форсунки. Стоимость ремонта вырастет кратно по сравнению с первым сценарием.

Как вы можете отстоять свои права, если вдруг столкнулись с некачественным топливом

АЗС несет ответственность за топливо ненадлежащего качества, и поломка вашего автомобиля – это нарушение прав потребителя. Такие ситуации регулируются ГК РФ и Законом «О защите прав потребителей».

До ремонта авто нужно вызвать представителей АЗС заказным письмом или телеграммой с уведомлением о вручении. Это необходимо для осмотра и изъятия проб топлива. В самой СТО автомобиль диагностируют, проведут дефектовку и возьмут пробы в опечатанную тару.

Нужно забрать акты дефектовки, заказ-наряды с указанием всех проведенных работ и использованных запасных частей. Это всё понадобится для того, чтобы подтвердить понесенный ущерб.

Затем составьте претензию в адрес руководителя АЗС с указанием марки топлива, приобретенного объема и даты, когда вы заправились и когда автомобиль вышел из строя.

Если ситуация не столь критична, то есть двигатель работает, но незначительные сбои все же есть, то добавьте в бак качественное топливо, возможно даже улучшенной линейки. Работа автомобиля должна стабилизироваться, подытожил специалист.

