Как будет формироваться рейтинг автошкол и какие могут быть сложности

Госдума приняла в окончательном чтении закон о рейтинге автошкол. Это действительно важное явление. Но каким образом он будет формироваться, вот тут у экспертов возникают вопросы.

Действительно, люди выбирают в большинстве случаев автошколу по цене и по удаленности от места жительства или работы. Однако не всегда эти факторы гарантируют нормальное обучение.

Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, начинающие водители - это проблема для страховых компаний. Частотность аварий по их вине действительно высокая. Именно поэтому для таких водителей установлены повышающие коэффициенты на ОСАГО, а страховщики им назначают тариф по максимальной ставке. Поэтому, если тем, кто собирается сесть за руль, удастся выбрать хорошую автошколу, это и их везение, и снижение травматизма на дорогах, и, соответственно, сокращение страховых выплат.

Как считает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин, сама идея здравая. На рынке подготовки водителей разные эмитенты. Одни пытаются как можно больше собрать денег за счет количества учеников и снижения уровня подготовки, другие работают честно. Но подход в составлении рейтинга может быть разный. Например, во всех обсуждениях на эту тему звучит, что надо смотреть аварийную историю учеников автошкол, которые получили права. Сколько из них попадали в аварии в течение пяти лет после получения водительского удостоверения?

- Это неправильный подход, - считает Александр Лыткин. - Основные причины совершения ДТП, если смотреть по статистике, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, алкогольное опьянение или наркотики - этому в автошколах не учат. А значит привязывать такие аварии к тому, что автошкола недоучила водителя, тоже не стоит. Тем более, что есть еще и ГИБДД, которое допускает водителя на дорогу после сдачи соответствующего экзамена.

Вторая проблема. Одна автошкола выпускает 100 учеников в год. А другая тысячу в месяц. У какой рейтинг будет хуже? Правильно, у второй. Поскольку большее количество водителей выехали на дорогу. Говорит это о качестве их подготовки? Вряд ли. А есть еще разница по категориям прав. Одна автошкола обучает только водителей легковых автомобилей, а другая - только трамваев. В плюсе будет вторая. Автошколы есть не только в районных центрах. На местах, например, может быть одна автошкола на весь регион. И вот она, вместе с единственным экзаменатором, будет брать на свои плечи всю аварийность водителей. Это логика тупиковая. Надо идти по контрольно-надзорным мероприятиям, считает эксперт.

Другое дело, если при проведении контрольно-проверочных мероприятий выявили нарушения в работе автошколы, нарушение нормативов, соответственно рейтинг у такой школы должен упасть. Если поймали пьяного инструктора во время подготовки водителя, если есть много обоснованных жалоб учеников. Это будет правильный рейтинг. Законопроект написан хорошо и правильно, уверен Лыткин. Но его работа и функциональность будут зависеть от нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение.