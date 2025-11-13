Россияне не знают, что означает название их машины

Подавляющему числу российских автомобилистов не интересно, что значит название их автомобиля. Согласно исследованию языковой школы Skyeng, в котором приняли участие 1 200 граждан, большая часть владельцев машин даже не задумывались, что символизирует марка их транспортного средства.

Сообщается, что у 82% участников исследования имеется собственный автомобиль, однако что означает название марки 75% респондентов даже не задумывались. Ещё 15% догадываются, что символизирует название бренда, и только 8% знают эти данные точно, так как специально интересовались переводом.

Между тем академический директор учебного заведения Анастасия Екушевская считает, что понимание перевода «вдыхает жизнь в бренд».

«Hyundai переводится как “Современность” или “Настоящее время”, Volkswagen — “Народный автомобиль”, а Mazda получила свое наименование в честь бога мудрости Ахура-Мазды», — отметила эксперт.

При этом в крупных городах граждане предпочитают ездить на иномарках. Так, 20% участников исследования сообщили, что ездят на немецких машинах, 18% — на китайских, 13% — на корейских и 11% — на японских. Отечественным производителям предпочтение отдали только 8% респондентов, на французских и американских ездит только 7% и 3% россиян соответственно.