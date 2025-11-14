Как правильно реагировать на просьбы сотрудников ГИБДД

Посему хороший автолюбитель должен быть как хорошим психологом, так и сам себе юристом. Ниже несколько примеров на этот счёт.

Досмотр и осмотр – в чём разница

Итак, если вас остановил инспектор ДПС и требует открыть капот, багажник, двери: не спешите выполнять требования. Для начала спросите служебное удостоверение. Так как имеете право на фиксацию данных сотрудника (пункт 2.4 Правил дорожного движения).

Если инспектор требует открыть капот, багажник или двери автомобиля, то тоже не следует бросаться выполнять его требования. Надо чётко понимать: чего он хочет.

Для досмотра авто нужны веские причины и протокол

Хочет осмотреть авто – это осмотр. Его проводят снаружи, не открывая автомобиль, заглядывая в окна.

А если работник ДПС требует выйти из авто, открыть бардачок, багажник – это уже досмотр. И для него нужны веские причины. Например, пересечение госграницы, нахождение авто или владельца в розыске и прочее, серьёзные повреждения автомобиля.

Если ваша ситуация не тянет на подобные обстоятельства – смело требуйте от сотрудника составлять протокол досмотра (по ст. 27.9. КоАП) и пригласить двух понятых. Никак не меньше.

Бояться - нельзя

Опять же в случае обычного визуального осмотра дорожный полицейский не вправе требовать от вас вывернуть карманы или содержимое барсетки. Это уже именуется личном досмотром.

А личный досмотр ведётся лицом одного пола с тем, кого досматривают, обязаны присутствовать двое понятых того же пола. Обязателен протокол.

Если такие вещи сотрудник делает без протокола и понятых, то для этого тоже есть статья 19.1 админкодекса – «Самоуправство».

Ну а уж если он вообще начинает самолично пытаться открыть багажник, двери машины, то следует сразу звонить по телефону 02 и вызывать полицию. Нужно сообщить о неправомерном обыске в вашем автомобиле. Стесняться, бояться нельзя – вы в своём праве.

На каждую хитрость – своя хитрость

Следует всегда помнить, что если вы открываете салон, бардачок, багажник только по устной просьбе (без протокола досмотра), то подвергаете себя серьёзному риску!

Несть числа историям о том, как после этого в бардачке после этого «случайно» оказывался пистолетный патрон, а под ковриком – пакет с белым порошком. «Планы по раскрытию» никто не отменял, а далеко не все выполняют свои обязанности, как следует.

Так что если работник ДПС отказался составлять протокол досмотра, то и вы вправе отказать ему в открытии багажника.

Ушлые работники органов имеют, конечно, и на этот случай свою уловку. Они просят водителей открыть его, якобы для проверки наличия знака аварийной остановки, огнетушителя, аптечки, да бог ещё чего. В таком случае может смело заявлять:

«Прошу вас указать номер статьи ПДД, которая обязывает предъявлять наличие данных вещей», - такой статьи в ПДД нет.

А инспектор занимается, попросту говоря, мелким произволом на работе. То самое самоуправство.

Обыск возможен только с «бумажкой»

Можно даже добавить: когда вы выезжали, все эти вещи были на месте. А если уважаемый сотрудник ГИБДД хочет открыть багажник – пусть пишет протокол досмотра.

Если же служитель закона не поленился и составил протокол, то тоже следует быть внимательным. Досмотр, согласно всё той же ст. 27.9 КоАП, обязывает инспекторов ДПС лишь просить водителя открыть, отодвинуть, приподнять. Сами они не имеют права производить такие действия.

Обыск автомобиля - только с постановлением судьи или санкцией прокуратуры

Скажем проще: рыться у вас в машине они не должны. Тогда это уже настоящий обыск. А если обыск, то на него нужна санкция либо прокурора, либо суда. И документ, подтверждающий её.

Психология вкупе с юридической грамотностью способны творить чудеса. Когда вы потребуете от дэпээсника составить протокол досмотра, то тут же сработает рефлекс:

«Будет ли тот, кто везёт что-то запрещённое так смело себя вести?»

Не ленитесь жаловаться – так вы улучшаете работу ДПС

То же самое касается и поиска понятых. Полицейскому на дороге придётся останавливать проезжающие автомобили, просить спешащих по делам водителей поработать на государство задаром и так далее. Неблагодарное дело.

Жалоба - показатель уверенности в законности своих действий

И требовать отмывать номер кузова и двигателя он не вправе. Вести себя с товарищами из ДПС тоже следует уверенно. Не нужно бегать глазами, смотреть в пол и дрожать.

Для досмотра действительно нужен веский повод. Если его нет – смело составляйте жалобу на действия инспектора. Все по той же статье о самоуправстве.