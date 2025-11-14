Как мошенники «разводят» автолюбителей на сотни тысяч рублей

Мошенники добрались до автолюбителей. Благодаря их ухищрениям многие владельцы легковых автомобилей стали потенциальными нарушителями, даже не догадываясь об этом. Только когда им начинают приходить уведомления о солидных штрафах, они начинают задаваться вопросами, ответы на которые уже, к сожалению, не повлияют на чистоту их дальнейшей автомобильной «биографии». О том, как злоумышленники начали наживаться на простых водителях, - в нашей статье.

Абсурд – но что поделаешь…

Согласитесь, мы живем в весьма интересное время, причем, во всех отношениях – как положительных, так и весьма негативных. С развитием интернета у людей не только появились возможности повысить свой уровень IQ, но и неплохо «навариться» за чужой счет.

О многочисленных способах мошенничества впору уже писать целые книжные тома - с каждым днем количество способов обмануть «ближнего своего» лишь возрастает. Добрались злоумышленники и до простых автомобилистов – тех, кто ежедневно выезжают на бесконечные российские трассы.

Автолюбители неожиданно начали получать уведомления о том, что им назначены весьма солидные штрафы (до 600 000 рублей) якобы за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Как оказалось, дело вовсе не в том, что лично они что-то нарушили. Просто появилась новая мошенническая схема.

Суть ее в следующем: перед заездом на весовые пункты владельцы фур вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают абсолютно посторонние автовладельцы. Таким образом свои реальные «косяки» хозяева крупногабаритного автотранспорта перекладывают на законопослушных граждан.

Никто не застрахован от подобной «автоподставы»

Дальше – самое интересное. По словам Александра Шумского, руководителя экспертного центра «Пробок.нет», когда граждане получают штрафы размером в полугодовую зарплату, они, естественно, начинают обивать пороги соответствующих инстанций. Однако, пытаясь оспорить взыскание, люди, как правило, натыкаются на отписки из Ространснадзора, ГИБДД и других профильных ведомств.

Учитывая, что ни у каждого автомобилиста имеется финансовая возможность решить проблему в судебном порядке, всевозможные сроки истекают, после чего к делу, как правило, подключаются судебные приставы. Как пример – история Сергея Голубцова из Алтайского края.

Нынешней весной ему неожиданно пришло административное постановление из Ространснадзора, в котором его старенький «Жигули» шестой модели отчего-то был назван «шестиосным автопоездом» высотой 4,79 м.

Легковушка вполне может сойти за грузовую фуру...

За перевозку крупногабаритного груза, превышающего предельные значения на 0,79 м, его «шестерка» получила полумиллионный штраф. Несмотря на то, что к постановлению была прикреплена фотография совершенно чужого транспортного средства, мужчина долгое время не мог доказать, что не имеют к нему никакого отношения.

«Мои обращения в Ространснадзор ничего не дали, хотя абсурдность вынесенного решения очевидна, - рассказал Голубцов местным СМИ, заинтересовавшимся его историей. - Грузовик на фото - это совсем не «Жигули». При этом отчетливо видно, что номер поддельный. Более того, он был оштрафован на трассе «Сургут – Салехард», а я дальше Бийска и Барнаула никогда не ездил».

По словам пострадавшего, чтобы обжаловать постановление, ему предложили съездить в региональное отделение, которое вынесло постановление. Оно (на минуточку) находится в Твери. На письменное обращение мужчине посоветовали обратиться в суд. Только это спасло Сергея Голубцова от оплаты огромного штрафа.

В подобных ситуациях одна надежда - на суд

«Надуть» систему желающих немало!

За последние два года, судя по информации из открытого доступа, стало известно, что количество случаев сокрытия или дублирования номеров при прохождении АПВГК (автоматических пунктов весогабаритного контроля) заметно выросло.

Все больше становится тех водителей, которые пытаются «надуть» систему, используя пластиковые накладки на знаки, подменные таблички или дублеры номеров других машин. Камеры, как известно, не в состоянии распознать, что тот или иной регистрационный знак в базе ГИБДД числится за условной легковушкой, а не за 40-тонной фурой.

По мнению Михаила Коптева, коммерческого директора транспортной компании «Скиф-Карго», мошенничество провоцирует экономика перевозок. Не секрет, перевес (особенно при вывозе сыпучих грузов, сельхозтоваров или строительных материалов) становится способом заработать как можно больше денег.

Здесь уже не до приличий и шоферской солидарности. Когда же штрафы с АПВГК стали массовыми, часть участников рынка начала от них защищаться – за счет тех, кто, как говорится, ни сном, ни духом.

Уличные камеры не распознают: фура перед ними или легковушка

«Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД нечасто контролируют процесс прохождения АПВГК, - поясняет Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс». - Эти пункты работают в автоматическом режиме. После его проезда дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки».

При этом разыскать перевозчика с подложными номерами весьма сложно. Правоохранительные органы могут это сделать, но только в рамках какого-либо уголовного дела. Увы, но разбирательства о подложных номерах относятся к административной практике.

«И что в таком случае делать?» - задаются резонным вопросом многие интернет-пользователи. Однозначного ответа, к сожалению, нет. Разве что ужесточение ответственности за использование дубликатов и поддельных регистрационных знаков (вплоть до уголовной) могло бы «взбодрить» буйные головы некоторых автомобилистов.

Или, к примеру, внедрение маркировки госномеров RFID-метками, что сделает невозможным применение «копий». Но когда это еще будет внедрено и будет ли вообще… Пока же никто из владельцев «Жигулей», «Тойот» или БМВ не застрахован от чужого штрафа за грузовую фуру. C’est la vie, как говорится…