И угонять можно? В каких случаях водителям отменят штрафы за нарушения

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в эфире НСН поддержал отмену штрафов водителям, которые нарушили правила из-за «крайней необходимости». Если человек угнал машину, чтобы отвезти роженицу, он не угонщик, это крайняя необходимость, также нарушения не должны считаться в случае уступок скорой помощи и пожарным, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В Госдуме предложили отменять штрафы водителям, которые нарушили правила, уступая дорогу скорой помощи. Сейчас камеры не видят реальную ситуацию на дороге, и из-за риска получить штраф некоторые даже боятся пропускать медиков. Ольшанский эту идею поддержал.

«Водители жалуются на штрафы в таких ситуациях, есть необходимость отменить эти штрафы. Надо понимать, что какие-то ситуации бывают неординарные, когда есть крайняя необходимость. Например, если человек угнал машину, чтобы отвезти роженицу в родильный дом, он не угонщик, это крайняя необходимость. Жалобы поступают от водителей, это правда», - признался он.

При этом он добавил, что в каждом случае все равно придется разбираться отдельно.

«В каждом случае придется разбираться, пропускал человек скорую или пожарную машину. Сейчас для отмены штрафа нужна запись регистратора, а также свидетельские показания. У нас доказательствами являются любые факты, не только технического характера, и одинаковую силу они имеют. Если кто-то со стороны сфотографировал или пассажиры в машине – подходит. Также прохожие могут дать показания, так как они свидетели. Если нет регистратора, можно ориентироваться на очевидцев», - добавил собеседник НСН.

В России за создание помех движению машин скорой помощи грозит лишение прав, таких нарушителей практически не осталось, ужесточать наказание нет смысла, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.