Удар по имиджу: Почему единый рейтинг погубит автошколы

Единый рейтинг автошкол не снизит аварийность на дорогах, но может привести к имиджевым потерям, заявила НСН Елена Зайцева. Для снижения аварийности на дорогах стоило бы внедрить аттестацию для инструкторов или изменить методику обучения вождению, но не вводить новых рейтингов, сказала в беседе с НСН председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о создании рейтинга автошкол. Конкретные показатели для формирования рейтинга позже определит правительство. ГИБДД ранее предлагала учитывать в рейтинге аварийность с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов. Зайцева отметила, что среди граждан не было запроса на появление подобного рейтинга.

«Я отрицательно отношусь к этому закону. Странно, что сначала решили создать рейтинг, и только потом придумать критерии. Неясно, зачем это было нужно. В МВД заявили, что якобы это полезно гражданам, но не слышала, чтобы кто-то переживал из-за отсутствия такого рейтинга. Критерии, которые предлагали в ГИБДД, не выдерживают критики. Мы со своей стороны будем пытаться участвовать в формировании критериев рейтинга. Исследование зарубежных транспортных психологов не подтвердили связь между аварийностью начинающих водителей и их подготовкой. Анализ показал, что аварийность у новичков связана с их личностными характеристиками. Как правило, с молодым возрастом, довольно высоким уровнем агрессивности у молодых мужчин. Влияет и обстановка в автомобильном сообществе, культура вождения. Как правило, новички придерживаются правил, которым их обучили в автошколе, буквально в течение нескольких месяцев после получения прав. Затем ездят, как живут, как говорили американские психологи», - заявила она.

Как уточнила собеседница НСН, в качестве критерия рейтинга некорректно рассматривать результаты сдачи экзаменов.

«Понятно, что люди не сдают экзамены не потому, что их плохо подготовили. Это субъективный критерий. Пока инициатива выглядит, как попытка переложить ответственность на более слабое звено. Автошколы слабы с той точки зрения, что не могут себя защитить в отличие от ведомств. Любые рейтинги влияют на мнение окружающих. Народ не будет разбираться, насколько объективны данные. Это может сильно ударить по имиджу, работе добросовестных автошкол. Сомневаюсь, что в таком рейтинге была необходимость. У ГИБДД есть рычаги, чтобы поднять качество подготовки, если они считают ее недостаточной. Можно, к примеру, использовать более актуальную современную методику. Посмотреть опыт других стран. У нас методика не менялась десятилетиями. Она отражает только формальные знания на основе заученных картинок и прочие вещи, которые проверяют на экзамене, а не безопасность», - сказала Зайцева.

По ее словам, более пристальное внимание к квалификации инструкторов помогло бы повысить обучение в автошколах.

«Это тоже образовательная деятельность. По закону это программа профессионального обучения. Оно должно оцениваться как любая образовательная деятельность. Для этого есть определенные критерии в сфере образования. По ним можно попробовать разработать некий рейтинг, систему оценки. Например, квалификацию педагогических кадров, инструкторов, которые работают в автошколах. За рубежом, например, в Великобритании, они проходят регулярную аттестацию, их рейтинг формируется и размещается на государственных сайтах. Это более объективный критерий, который позволяет оценить навыки, знания, профессионализм тех, кто обучает наших водителей», - заметила она.

