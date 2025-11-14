«За рулем» рассказал, как выбрать надежный кроссовер Mazda CX‑5 с пробегом

© За рулем

Среднеразмерный полноприводный кроссовер на автомате, не старше 10 лет, с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2,5 млн рублей?

Понятно, что подыскивая себе подобную машину на рынке авто с пробегом, вы будете смотреть в сторону Toyota RAV4. Но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в новой статье называет несколько альтернативных вариантов, которые могут оказаться дешевле и... отчасти лучше. По его мнению, одна из машин, которая сегодня часто незаслуженно оказывается в тени RAV4, – это Mazda CX‑5 второго поколения.

Оно вышло в свет в 2016 году, сборку вели во Владивостоке – крупноузловую и с нулевой локализацией. Длина – 4575 мм, клиренс – аж 192 мм, багажник – добротные 506 литров. А как «японка» сопротивляется времени?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Цена большинства 8‑летних машин – в пределах 2–2,5 млн. Все три двигателя сочетаются с гидроавтоматами: FW6A-EL (при бензиновых) или GW6AX-EL (при дизеле). Оба – разработки Aisin Warner на основе массовой коробки U660. Дизель 2.2 считается неудачным и не очень живуч. Атмосферники 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (194 л. с.) более надежны и служат дольше, 300 тысяч км им по плечу. Основные недомогания связаны с аппаратурой непосредственного впрыска – кормить моторы лучше 98‑м, нежели 95‑м бензином.

CX‑5 впечатляет надежностью: многие машины до 200 тысяч км не ведали значимых поломок. Защита от коррозии также на высоте. Часты жалобы на недостаточную шумоизоляцию. Вердикт: нормальная японская машина.