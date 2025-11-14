Как проверить подлинность полиса ОСАГО

Оформление ОСАГО онлайн стало привычной частью жизни автомобилистов. Электронные полисы позволяют сэкономить время, не требуют визита в офис и сразу появляются в базе. Сегодня более половины страховок в России оформляется в цифровом формате. Руководитель направления ОСАГО СберСтрахования Антон Пожидаев рассказал "Российской газете", как сделать это безопасно и уверенно - от выбора сайта до проверки готового полиса.

