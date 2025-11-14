Эксперт Пожидаев рассказал, как проверить подлинность полиса ОСАГО
Оформление ОСАГО онлайн стало привычной частью жизни автомобилистов. Электронные полисы позволяют сэкономить время, не требуют визита в офис и сразу появляются в базе. Сегодня более половины страховок в России оформляется в цифровом формате. Руководитель направления ОСАГО СберСтрахования Антон Пожидаев рассказал "Российской газете", как сделать это безопасно и уверенно - от выбора сайта до проверки готового полиса.
"Электронные полисы ОСАГО становятся все популярнее: по данным РСА, за девять месяцев 2025 года они составили 72% от всех проданных полисов. Оформлять их удобнее всего на сайте страховой компании или через крупные онлайн-маркетплейсы, посвященные банковским и другим финансовым продуктам. Появились и новые форматы - например, краткосрочные полисы, которые можно купить буквально на сутки. Процесс стал проще и быстрее, но вместе с этим, по информации МВД, в Сети стало появляться больше поддельных сайтов, продающих недействительные полисы. Чтобы не попасться на такую уловку, важно уделять внимание деталям. Подлинные сайты всегда работают через защищенное соединение (https) - на это указывает значок замка в адресной строке. В поисковой выдаче официальные сайты выделяются синей галочкой, при наведении на которую появляется подсказка о его внесении в соответствующий государственный реестр. Внизу страницы можно найти реквизиты компании: юридическое название, ИНН, ОГРН. Эти данные легко проверить в реестре Банка России - он содержит перечень всех страховщиков, имеющих лицензию на ОСАГО, а также ссылки на их официальные сайты. Стоит насторожиться, если адрес сайта отличается от официального, используется необычное окончание домена (.info, .app, .xyz), предлагаются дополнительные услуги по снижению стоимости полиса или цена кажется подозрительно низкой по сравнению с предложениями других страховых компаний. Стоимость полиса ОСАГО формируется по строго установленным тарифам, и значительные отклонения маловероятны. С октября 2024 года все полисы ОСАГО вносятся в Национальную страховую информационную систему (НСИС) - государственную базу данных, где хранится информация обо всех договорах. Электронные полисы отображаются в системе сразу после оформления, а сведения о бумажных бланках появляются в базе в течение суток. Проверить подлинность полиса можно через сайт НСИС, используя номер полиса, данные автомобиля или водителя. В личном кабинете также доступна история всех оформленных договоров. Результаты проверки показывают страховую компанию, сроки действия полиса, основные характеристики транспортного средства. Если информация не совпадает или полис отсутствует в базе, значит, он недействителен. Если вы обнаружили, что купили поддельный полис, сначала зафиксируйте доказательства: сделайте скриншоты сайта, страницы оплаты и результатов ввода данных, сохраните адрес сайта, чеки и переписку. Затем свяжитесь с банком, через который была произведена оплата, и сообщите о ситуации. Уточните возможность оспорить или отменить транзакцию, при необходимости предоставив подтверждения. Карту, которой расплачивались, лучше заблокировать и перевыпустить, чтобы избежать риска дальнейших несанкционированных списаний. Рекомендуется также обратиться в полицию с описанием ситуации и приложением доказательств. Даже если вы не пострадали, но заметили сайт с поддельным оформлением, сообщите об этом через форму обратной связи на официальном сайте страховой компании - это поможет заблокировать ресурс и защитить других водителей. Современные технологии сделали страхование удобным и быстрым, но в цифровой среде важно сохранять внимательность. Чтобы минимизировать риски, оформлять полис стоит только через надежные страховые компании. Проверить адрес сайта, убедиться в наличии лицензии компании, сверить данные полиса в официальной базе - все это занимает считаные минуты, но избавляет от серьезных финансовых и юридических последствий", - отметил эксперт.