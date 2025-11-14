Почему красные авто с пробегом сложнее продать

На вторичном рынке цвет кузова играет гораздо большую роль, чем кажется на первый взгляд. Перекупщики и сервисные мастера признают: автомобили "революционных" оттенков - прежде всего ярко-красные - заметно чаще вызывают вопросы и реже расходятся по ожидаемой цене. Причина не только в вкусовых предпочтениях покупателей, но и в особенностях окраски, которые напрямую влияют на ликвидность, затраты на подготовку и конечный ценник, пишет портал "АвтоВзгляд".

Покупатели по-прежнему выбирают автомобили глазами. Даже на рынке машин с пробегом первое впечатление определяет половину успеха: кузов должен быть безупречным, а любые следы ремонтов или усталости покрытия мгновенно снижают интерес. Поэтому перекупщики активно используют полировку, обновляют лак и устраняют мелкие дефекты - все ради привлекательного внешнего вида, который позволит продать автомобиль дороже.

Но именно с красными машинами этот сценарий "быстрого наведения лоска" работает хуже всего. Во-первых, специалисты отмечают: красные эмали укрывают слабее, требуют больше материала и зачастую отличаются капризностью по оттенкам. Если элемент окрашивался в прошлом, точно попасть в тон иногда невозможно даже опытному маляру.

Во-вторых, случаи отслоения лака на деталях красного цвета встречаются чаще, чем на темных оттенках. Причина - неоднозначная: разброс по качеству материалов, чувствительность к ультрафиолету, нарушения технологии при прежних ремонтах. Но итог всегда один - визуально заметный дефект, который сложно и дорого исправить.

Перекрас крупного элемента - крыши или капота - может стоить 30-40 тысяч рублей. При этом "простая" перекладка лака невозможна: приходится заново матировать поверхность и красить элемент полностью. Переходы на красном цвете выполняются только вручную, а работа квалифицированного мастера резко увеличивает итоговую смету. Для перекупщика любой такой ремонт - удар по марже, поэтому рискованный лот проще отвергнуть.

Дополнительный фактор - популярность толщиномеров. Покупатели в последние годы начали массово проверять каждый элемент кузова, и следы вмешательства на красном цвете заметнее, чем на черном или серебристом. В итоге даже качественно восстановленный автомобиль вызывает больше вопросов, чем аналог в спокойной палитре.

Все эти нюансы формируют то, что эксперты вторичного рынка называют "цветовым коэффициентом ликвидности". Красные машины объективно сложнее обслуживать, дороже ремонтировать и труднее продать. Покупатель чаще выберет привычный темный оттенок - черный, синий или серый, где риск визуальных сюрпризов ниже, а стоимость подготовки предсказуемее.

Именно поэтому автомобили ярких цветов оказываются в стороне от массового спроса, а игроки вторичного рынка относятся к ним настороженно. На фоне общей рациональности покупателей ярко-красный кузов становится не преимуществом, а фактором риска - и по цене, и по перспективам перепродажи.