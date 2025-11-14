Составлен топ-10 марок, которые способны проехать 300 тысяч без поломок

Лидерами рейтинга надежности авто стали Toyota и Honda, а также Lexus и Subaru

В условиях постоянного роста цен на новые автомобили долговечность стала одним из самых ценных качеств для покупателей.

Пробег в 300 000 км раньше был впечатляющим достижением, доступным лишь самым внимательным владельцам и обладателям особо выносливых моторов. Но сегодня несколько автопроизводителей превратили это в обычную практику.

Репутация Toyota практически не имеет себе равных. Модели вроде Camry, Corolla, Tacoma и Land Cruiser регулярно преодолевают рубеж в 300 000 км, а многие при должном уходе достигают и 500 000 км. Успех бренда основан на прагматичном подходе к инженерии: надежные двигатели, консервативные трансмиссии и приоритет надежности над броскостью.

Автомобили Honda заработали репутацию благодаря стабильной надежности и точной инженерии. Accord и Civic — хрестоматийные примеры машин, которые продолжают ездить, когда другие давно отправились на свалку. Даже такие кроссоверы, как CR-V и Pilot, регулярно достигают 300 000 км при минимальном обслуживании.

Lexus – редкий люксовый бренд, который сочетает утонченность с легендарной надежностью Toyota. Модели RX, GX и LS часто входят в списки самых «долгоиграющих» премиальных автомобилей.

Репутация Subaru тесно связана с фирменной полноприводной системой и оппозитными двигателями. Модели Outback, Forester и Legacy — частые гости на вторичном рынке с пробегами за 300 000 км.

Репутация Chevrolet в области долговечности основана на его пикапах и внедорожниках. Модели Silverado 1500, Suburban и Tahoe регулярно пересекают отметку в 300 000 км. Двигатели V8 Small Block — одни из самых надежных в мире.

В ведущую десятку также вошли марки: